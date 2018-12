Novela zákoníku práce, nový stavební zákon nebo reforma regulace realitního trhu patří mezi "resty", které si vláda nese do nového roku z minulosti. Na legislativní scénu ale vstupují i nová témata, která by mohla přinést do tradičního a v mnoha ohledech "zkostnatělého" právního odvětví revoluci. Vláda chystá velké změny v soudnictví a čím dál víc budou do legislativy i každodenní práce právníků vstupovat moderní technologie.

Jednou z největších výzev, které na vládu čekají v příštím roce, je reforma soudnictví. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek přislíbil, že na jaře předloží novelu zákona o soudech a soudcích. "Bude zde upraven výběr soudců, to je doslova historický okamžik − na zákonnou úpravu této otázky čekáme bez přehánění již několik desetiletí," upozorňuje prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Změny resort spravedlnosti plánuje i v kárném řízení, kde chce nově soudcům dát možnost odvolání, a chystá i úpravu průběhu funkce soudce a postavení přísedících. "To vše jsou velmi důležité otázky," zdůrazňuje Zemanová s tím, že i Soudcovská unie bude při přípravě a schvalování novely slyšet.

Změny se ale chystají i v dalším kodexu důležitém pro fungování justice. Směr svých plánů ministerstvo spravedlnosti už letos nalinkovalo ve věcném záměru nového soudního civilního řádu. Ten počítá například s uzákoněním takzvaných hromadných žalob, což si v posledních letech stále více vynucují změny v komunikačních technologiích. Kvůli nim se totiž z běžných spotřebitelských sporů, jako jsou například vysoké bankovní poplatky nebo machinace automobilek s měřením emisí, začíná stávat společná záležitost až statisíců lidí.

Základním principem věcného záměru je ale především snaha o zefektivnění a zrychlení soudnictví. Není totiž výjimkou, že běžné civilní nebo obchodní spory v Česku trvají jen v první instanci roky, a pokud dojde na odvolání a mimořádné opravné prostředky, nezřídka se jejich trvání protáhne i na více než deset let. Ministerstvo kvůli tomu chce například zkrátit lhůty na podání dovolání nebo rozšířit povinné zastupování advokátem dnes běžné v trestních kauzách i na civilní řízení, jako jsou například insolvenční a spotřebitelské spory nebo rozvody.

Avšak i do snahy o zrychlení soudnictví zřejmě budou muset promluvit moderní technologie. "Problémem je zcela neodpovídající technické a IT vybavení soudů, neexistence elektronického spisu, které znemožňují efektivní monitorování sporu, nahlížení do spisu a předávání spisů mezi jednotlivými soudními instancemi," připomíná advokát a místopředseda České advokátní komory Robert Němec.

Komu poradí roboti

Inspiraci, jak může soudní systém s uplatněním moderních technologií fungovat, by Česko mohlo hledat například v USA. Soudcům tam pomáhají algoritmy předpovídající možnost opakování trestné činnosti založené buď na prostém vyhodnocování velkého množství dat, nebo také na pokročilejším strojovém učení. "Soudce k těmto údajům může přihlédnout při stanovení trestu, respektive při jeho výměře, když zohledňuje možnost pachatelovy nápravy," uvádí příklad právník PricewaterhouseCoopers Legal Jan Svoboda.