Petr Sogel se spokojeně prochází prosvětlenými místnosti své nové továrny na hotová jídla Expres Menu. Co chvíli se zastaví a detailně popisuje unikátní postup výroby, díky níž svíčková, jelení ragú nebo španělský ptáček vydrží v teplotě do 30 stupňů Celsia čerstvé tři roky. Rodinná firma z východočeského Trutnova zvládne i sedmiletou trvanlivost. To, co na první pohled vypadá jako paradox a amarouny budoucnosti, tedy kosmická strava z dávného science-fiction, si nechal Petr Sogel patentovat po letech testování.

"Měl jsem myšlenku, že když je možné jídla z tepla šokově zchladit, tak proč by to nešlo naopak," říká devětapadesátiletý podnikatel. Původně vystudovaný architekt neskrývá nadšení nad technickými možnostmi, díky nimž se mu podařilo vytvořit unikátní pokrm. Stačí otevřít sáček a ohřát. Jídla jsou bezlepková, neobsahují dochucovadla ani konzervační látky. Rodiny si je balí na dovolené do karavanů nebo pod stan do Chorvatska, berou je expedice do hor či je kupují speciální vojenské a policejní týmy.

Českou kuchyni v sáčku také jedí piloti letecké společnosti Travel Service nebo si ji na cesty bere rybář Jakub Vágner. Mezi zákazníky se řadí i preppeři − tedy lidé, kteří usilují o co největší samostatnost a připravují se na stav nouze při jimi očekávaném rozkladu sociálního pořádku.

Patentovaná úprava Všecha jídla kuchaři nejprve uvaří. Pokrmy jsou bez konzervačních látek, dochucovadel a bez lepku. Ve zkratce: maso se vloží do předehřátého konvektomatu na cca 300 stupňů Celsia, poté se přístroj přepne do parního režimu a následně na horkovzduch. Přebytečný tuk odkapává do záchytné nádoby a tím se zabrání přepalování tuku a současně se zabrání vytvoření karcinogenních látek. Dokončený uvařený pokrm zaměstnanci naplní a hermeticky uzavřou do bariérového sáčku a následně ho ještě jednou rychle zahřejí.

Tlaku na čerstvost se firma nebojí. "Všem lidem říkáme, ať si vaří doma, naše výrobky jsou alternativa," podotýká Sogel. Donedávna společnost vyráběla pouze jídla bez příloh, dnes nabízí také kompletní menu určené mimo jiné pro pracující v kancelářích nebo na služební cesty.

Nyní se firma z Krkonoš odvážila zásadně rozšířit výrobu. Téměř po dvaceti letech fungování se z malé kuchyně v centru Trutnova přesunula na okraj města do větších prostor. Podnik s loňským obratem 24 milionů korun učinil svou doposud největší investici − přibližně za 30 milionů korun rozjíždí moderní potravinářský provoz. Výsledek se podle odhadů majitele firmy dostaví do pěti let. Tržby se až zdesetinásobí a vyroste i počet zaměstnanců. Nyní ve firmě pracuje 15 lidí.