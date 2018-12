Česká DRFG koupila 12 budov. Pronajaté jsou potravinářům

Česká investiční skupina DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka převzala od skupiny Hunter portfolio 12 nemovitostí. Budovy jsou v různých městech Česka od Prahy přes České Budějovice, Beroun a Plzeň a celkem nabízejí k pronájmu 36 tisíc metrů čtverečních. Mezi jejich hlavní nájemce patří obchodní řetězce Billa, Penny Market a skupina Ahold. Obchod byl financován převzetím stávajícího úvěru od ČSOB, výše transakce nebyla zveřejněna. DRFG má nyní 150 tisíc metrů čtverečních pod správou a 15 tisíc metrů čtverečních ve výstavbě.

Prologis postaví další skladovou halu v Brně

Velká poptávka po logistických prostorech přiměla developerskou firmu Prologis zahájit výstavbu v pořadí druhé budovy v areálu Prologis Park Brno. Hala, jež by měla být dokončena v druhém čtvrtletí příštího roku, nabídne 39 800 metrů čtverečních k pronájmu. Developer staví budovu spekulativně − bez předem zajištěných nájemců. Prologis má v lokalitě prostor pro stavbu celkem tří hal.

Češi koupili přední nákupní centrum ve slovenském Popradě

Realitní fond řízený českými investičními společnostmi ZFP Investments a MAT Corporation ze skupiny DBK koupil za nezveřejněnou částku nákupní centrum Forum v Popradě. Informovala o tom realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield, jež transakci zprostředkovala. Dosavadním vlastníkem tři roky staré nemovitost byl mezinárodní developer a správce nemovitostí Multi Corporation a tuzemská stavební skupina Gemo. Forum nabízí 120 obchodních jednotek na celkové ploše 22 500 metrů čtverečních, jež jsou kompletně pronajaté.

Banka ČSOB zahájila výstavbu sídla v Hradci

V prosinci odstartovala stavební společnost Geosan Group výstavbu nové regionální centrály ČSOB. Budova pro více než 1000 zaměstnanců banky by měla vyrůst do konce roku 2020 v lokalitě Aldis v Hradci Králové. Půjde o stavbu šetrnou k životnímu prostředí, jež nabídne i služby pro obyvatele z blízkého okolí − vedle bankovní pobočky také kavárnu a další prostory pro drobné obchody a služby. Nové pracoviště s call centrem bude sloužit pro významné bankovní útvary s celorepublikovou působností.

Poslední možnost přihlásit se do soutěže Kanceláře roku

Zítra je uzávěrka přihlášek do soutěže Kanceláře roku, která oceňuje nejatraktivnější kancelářské interiéry. Celkem devět hlavních kategorií doplňuje speciální cena v kategorii Environment Friendly, která posuzuje dlouhodobou udržitelnost prostor a jejich dopad na životní prostředí − a to jak při výstavbě, tak při samotném provozu kanceláří. Vítězové třetího ročníku soutěže, kterou vyhlašuje společnost Prochazka & Partners, budou oznámeni v únoru. Ve stejném měsíci proběhne vyhlášení starší soutěže se stejným zaměřením Zasedačka roku, kterou organizuje pražská kancelář mezinárodní poradenské firmy CBRE. Do jejího pátého ročníku se letos přihlásilo 102 projektů.