Po nátlaku Evropské komise odejde premiér Andrej Babiš z čela rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.

Doufá, že tak zmírní kritiku Bruselu, který českého premiéra podezírá ze střetu zájmů. Konkrétně pak z toho, že může ovlivňovat eurodotace v Česku a současně z nich prostřednictvím společnosti Agrofert profitovat.

Změny ve zmíněné radě musí ještě schválit poslanci, do té doby Babiš na schůze nebude docházet.

"Na vládě jsme se dohodli, že s okamžitou platností odstoupím z vedení rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). A pokud vláda v budoucnu bude jednat o evropských strukturálních investičních fondech, nebudu se těchto bodů účastnit," řekl Babiš s tím, že by opatření podle něj mělo Evropské komisi stačit jako důkaz, že není ve střetu zájmů. ESIF kontroluje čerpání peněz EU nebo připravuje dotační programy na další roky.

EU bere situaci vážně. To bylo jasné po vystoupení eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera minulý týden v Evropském parlamentu. Komise kvůli Babišovu problému nechce proplácet dotace firmám napojeným na premiéra, tedy především Agrofertu. V dopise, který vládě Oettinger zaslal, jsou podle časopisu Respekt uvedené tři možnosti, které může Babiš využít, aby se střetu zájmů vyhnul. Zaprvé může zpřetrhat veškeré vazby na společnosti ve dvou svých svěřenských fondech. Zadruhé se Agrofert může vzdát dotací. Třetí možností je, že premiér opustí veškeré funkce, díky nimž by mohl do dotací zasahovat.