Trojice stavebních firem přijde o smlouvu na opravu úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. V pondělí kontrakt písemně ukončilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To chce v soutěži vybrat nového zhotovitele, jenž má dokončit rekonstrukci části D1, kde minulý týden kolabovala doprava.

Současně nechá správce dálnic posunout svodidla tak, aby v úseku vznikl další plnohodnotný pruh, který by mohli silničáři bez větších problémů udržovat.

To má být to poslední, co zde nasmlouvané firmy udělají. Stát je s jejich prací nespokojen. "Stavba je na jednotlivých stavebních objektech více než dva měsíce za svým harmonogramem," zdůvodnil mluvčí ŘSD Jan Rýdl a dodal, že v posledních době se organizace stavby na dotčeném úseku zcela zhroutila.

Firmám hrozí velké pokuty

Za rekonstrukci je odpovědná česká stavební firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Trojice společností získala zakázku za 1,75 miliardy korun.

Právě jejich neschopnost přerušit práce před zimní sezonou vedla podle ŘSD na konci minulého týdne k vytvoření dlouhých kolon, které se rozjely až po osmi hodinách. Kolaps dopravy kromě hustého sněžení přivodilo i stavaři způsobené dopravní omezení, které silničářům zabránilo odstranit napadaný sníh.

Úředníkům nakonec rozhodování o osudu zakázky ulehčila i sobotní kontrola, kdy ověřovali, zda již firmy opravily vysypané dutiny pod vozovkou, jak dostaly za úkol o tři dny dříve. "K žádnému posunu po našem čtvrtečním příkazu nedošlo," uvedl Rýdl. Podle něj sdružení stavebních firem navíc hrozí velké pokuty z prodlení v řádech stovek milionů korun.

Opravy úseku začaly v březnu letošního roku. V listopadu měly být přerušeny a pokračovat měly až na jaře. Firma Geosan se brání tím, že stavba nabrala zpoždění mimo jiné kvůli pozdnímu předání dvou stavebních povolení a nepředvídatelným podmínkám při budování středové kanalizace. V pondělním prohlášení společnost dále uvedla, že je rozhodnuta svým smluvním závazkům dostát a dílo předat včas v roce 2020. Komunikaci ŘSD firma označila za účelovou.

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) v souvislosti s komplikacemi přišel také s nápadem zavést na českých dálnicích zákaz předjíždění kamionů. Ten platí už od roku 2009 v sousedním Slovensku. Proti jeho slovům se však ohradili dopravci. Obávají se, že by se kamiony ve výsledku musely dlouhé kilometry táhnout za starými pomalu jedoucími vozidly.

Slovensko si zákaz pochvaluje

Slovenská vláda si však opatření pochvaluje. "Jeho přijetím se zvýšila bezpečnost a plynulost silničního provozu, a proto ani dnes neuvažujeme o jeho změně," uvedla mluvčí slovenského ministerstva vnitra Denisa Baloghová.

Kamiony a nákladní auta těžší než 7,5 tuny nesmí na slovenských dálnicích předjíždět vůbec a při jízdě po silnici do kopce musí pustit kolonu, která se za nimi vytvoří. V případě nutnosti dokonce i odstavením vozidla na nejbližším vhodném místě.

František Bizoň z Autoklubu Slovenské republiky k tomu dodává, že řidiči kamionů zákon na Slovensku vesměs dodržují a nezpůsobil žádné větší komplikace. "Ve chvíli, kdy se v pravém pruhu před kamionem objeví výrazně pomalejší vozidlo, se předjíždění toleruje. Takové auto totiž porušuje předpis o tom, že se po dálnici nemá jezdit bezdůvodně pomalu," říká Bizoň.

Myslí si, že by podobné nařízení prospělo i Česku. "Ze zákazu bych však vyloučil úseky dálnice, kde jsou ve stoupání tři jízdní pruhy. Tam by měly mít kamiony zákaz jízdy jen v tom nejvíce vlevo. Slabší nákladní vozy by stoupaly v pravém pruhu a ty novější, výkonnější by je mohly ve středním pruhu předjíždět," dodává Bizoň. Stejného názoru je i český automotoklub.