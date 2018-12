Belgický výrobce luxusní čokolády Godiva se kdysi proslavil svými pralinkami. Nyní společnost plánuje rozsáhlou expanzi. Tentokrát ale nevsadí jen na čokoládu, ale hlavně na kávu. Chce otevřít na dva tisíce kaváren.

"Je to přirozený krok. Káva a čaj jdou dobře k čokoládě," uvedla v rozhovoru pro britský list Financial Times výkonná ředitelka Godivy Anne Young-Scrivnerová, která dříve pracovala pro americký kavárenský řetězec Starbucks. Ta očekává, že díky tomu tržby Godivy během příštích šesti let vzrostou hned pětkrát.

Godiva, která patří pod turecký holding Yildiz, nepublikuje své hospodářské výsledky veřejně. Odhaduje se, že roční tržby se pohybují kolem miliardy dolarů. Yildiz získal belgickou společnost v roce 2007 za 850 milionů dolarů.

2 tisíce kaváren chce Godiva otevřít během příštích šesti let. Nyní jich má jen čtyři desítky. První z těch nových otevřou už na jaře 2019.

Nové kavárny Godivy vyrostou hlavně ve velkých městech, zhruba třetina v Severní Americe, třetina v Asii a zbytek jinde ve světě. Vedle různých druhů kávy nebo čaje budou nabízet i čokoládu, sušenky, jahody máčené v čokoládě nebo kávu se zmrzlinou, napsal deník Financial Times. První nové kavárny otevřou své brány už na jaře příštího roku.

"Víme, že na rozjezd budeme potřebovat hodně kapitálu," uvedla k tomu výkonná ředitelka Young-Scrivnerová. Plánuje ho získat především prodejem japonského byznysu Godivy, o němž se spekulovalo už několik měsíců. Právě Japonsko patří mezi největší a současně i nejrychleji rostoucí trh Godivy.

Není zatím jasné, kolik peněz by takto mohla získat. Agentura Reuters už před několika měsíci napsala, že podle jejích zdrojů by to mohla být jedna až 1,5 miliardy dolarů.