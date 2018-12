Společnost Keboola, která velkým korporacím spravuje data na internetových serverech cloudech, letos očekává silný růst. Oproti loňským 42 milionům korunám by český IT podnik mohl letos utržit 57 milionů a v příštím roce svůj byznys dále zdvojnásobit. Pomoci by k tomu měla nová pobočka v Chicagu. Keboola už vedle Česka působí také ve Velké Británii, Singapuru a v Kanadě.

"V Americe máme už desítky firemních klientů, jejichž počty dále rostou. Zdálo se nám proto vhodné mít v zemi také marketingový a obchodní tým, který je obslouží napřímo. Spojené státy jsou pro IT odvětví největším světovým trhem, takže jsou pro nás lákavé. Tamní firmy přitom mají obrovské problémy se správou dat, s kterými jim můžeme pomoct," říká výkonný ředitel Kebooly Pavel Doležal.

V Česku společnost pracuje třeba pro Hello Bank či řetězec Makro, v USA je jejím klientem IT kolos DXC, vzniklý rozdělením Hewlett-Packard, nebo síť rychlých občerstvení Firehouse Subs.

42 milionů korun byly loňské tržby firmy Keboola. Ta v daném roce vydělala 2,6 milionu. Letos chce společnost utržit kolem 57 milionů korun.

Zaměření Kebooly je velmi specifické. Její systém firmám sdružuje data z různých zdrojů na jedno místo v cloudu a díky tomu jejich fungování zefektivňuje.

Velké korporace si v minulých letech pořizovaly specializované programy na analýzu velkých dat či systémy strojového učení. "V každém firemním oddělení byli najednou experti, kteří řešili právě jen jeden software. Pak ale bylo obtížné práci napříč týmy propojit a tím fungování firmy zjednodušit. Náš systém právě tohle řeší," uvádí šéf Kebooly.