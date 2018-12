Vítejte v Absurdistánu, vzkázala nám v úterý vláda. Jak jinak nazvat skutečnost, že vládní tým Andreje Babiše rozhodoval jedním tahem o výhradách Bruselu vůči možnému střetu zájmů českého premiéra a na programu kabinetu byl zároveň i zákon o pohonných hmotách (jeden z produktů holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů), novela trestního zákoníku (Babiš je trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo) a změna vládního nařízení stanovujícího seznam utajovaných informací (Babiš se neúspěšně soudí kvůli své evidenci v seznamech agentů komunistické tajné policie).

Co bod, to by vlastně mohl být pikantní politický problém. I bez komplikovaných právních rozborů je zřejmé, že u některých témat by Babiš s ohledem na své, byť i dočasně oddálené aktivity raději neměl být. Přesně to mu ostatně jako jeden ze tří způsobů, jak se zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert, doporučil i eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger.