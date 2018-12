Kolik času zabere cesta do Brna? Někdy necelé dvě hodiny a někdy také deset hodin. A ne, nemáme na mysli rozdíl mezi cestou vlakem a cestou letadlem s mezipřistáním například v Mnichově či Londýně, ale úplně normální běžnou cestu po dálnici, normálním autem a při dodržení všech silničních pravidel. Osmihodinový rozdíl na jedné relativně krátké trase není nijak výjimečný. Stačí se podívat na zprávy z posledních dní: dálnici zablokovala hromadná nehoda, stály oba dva směry. D1 kolabuje, kolony se táhly desítky kilometrů. Dálnice je uzavřena kvůli hustému sněžení. Náledí uzavřelo D1. Na D1 stojí kolona, musí se neplánovaně upravit povrch.

Dálnice stojí pravidelně v pátek a v neděli, o prázdninách a svátcích, ve všech ročních obdobích a za každého počasí. V podstatě je těžší najít den, kdy se po dálnici dá jet, než kdy si tam člověk jede postát v koloně. Dálnice D1 je nejen častým námětem vtipů, ale dostala i vlastní píseň s celkem očekávaným názvem: Stojíme, stojíme. D1 je prostě český unikát, který by ale rozhodně neměl dostat nálepku "chráněno".

Problém s D1 ale nezačal v posledních dnech jenom proto, že sněží. O důkladné opravě dálnice, na které praskaly betonové desky, rozhodlo ministerstvo dopravy v roce 2011. A už tehdy se prý "přežila o deset let". Od té doby je zde šestý ministr dopravy a sedmý ředitel Ředitelství silnic a dálnic. A také permanentně rozkopaná dálnice D1, kde se střídají firmy jak na běžícím páse a každá z nich má dřív či později problém odevzdat opravený úsek včas. Příčiny se moc nemění − ministři a zástupci státu tvrdí, že firmy nepostupují tak, jak slíbily, a firmy oponují, že požadavky státu jsou často nesmyslné. Výsledkem sporů jsou pře o sankce a penále. Kvalita dálnice ovšem stále připomíná tankodrom a lidé tráví v kolonách marné hodiny a hodiny.

Nefunguje ani to, co by mohlo. Například v roce 2015 ministr dopravy Daň Ťok tvrdil, že na nově opravovaných úsecích dálnice D1 by měli zaměstnanci stavebních firem pracovat na dvě směny a o víkendech. Záhy ovšem zjistil, že se proti práci o víkendech často staví okolní vesnice, jejichž obyvatelé chtějí mít klid. To, že s prací o víkendu nejsou srozuměny ani firmy, ukázala víkendová kontrola Ředitelství silnic a dálnic, která na opravovaném úseku našla "nula" dělníků.