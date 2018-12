Babišova vědma

Rodačka z Košic s krajanem Andrejem Babišem spojila podstatnou část kariéry. Nejen v koncernu Agrofert. Když v roce 2014 vstoupil Babiš do vlády, dělala mu na ministerstvu financí poradkyni pro evropské fondy. Za Babišovo hnutí ANO byla náměstkyní jihlavského primátora. Žena, která se ve volném čase věnuje i astrologii, Babišovi před lety vstup do politiky doporučila, neboť vycítila, že je ideální konstelace hvězd. "Marně jsem ho přesvědčovala, že nestačí, aby pořád jen nadával, jak nic nefunguje, a sám si to šel vyzkoušet. Rozčílil se na mě, že jsem naivní, když nevím, že všichni kradou a stejně nic změnit nejde," zavzpomínala v roce 2016 pro týdeník Ekonom.