Záběry toho, jak ochranka maďarské veřejnoprávní televize vynáší kopajícího opozičního poslance Ákose Hadházyho, obletěly sociální média. Krátké video o marném boji muže, kterého maďarský investigativní novinář Szabolcs Pányi označil za "pravděpodobně nejzuřivějšího" poslance maďarské opozice, jako by bylo tečkou za týdnem plným protestů v maďarském hlavním městě proti novým zákonům, které utahují šrouby nad svobodou Maďarů.

Ákos Hadházy přitom není žádný beránek. Tento veterinář byl původně členem vládního Fideszu a jeho poslancem až do roku 2013, kdy už nějak neunesl míru korupce ve straně premiéra Viktora Orbána. Chvíli byl pak jedním z vůdců opoziční levicově zelené strany Politika může být jiná, s níž se nyní také rozešel.

A to je v kostce příběh vlastně celé maďarské opozice: neustálé tříštění, rozehrávání jedněch proti druhým, neschopnost společné akce. Až nyní se dokázali domluvit a v neděli dostali do centra Budapešti něco málo přes deset tisíc lidí, kteří se pak od parlamentu vydali k budově veřejnoprávní televize. Tady Hadházy a několik dalších zůstalo s požadavkem na vystoupení až do pondělního rána, než je ochranka vynesla ven.

Fotogalerie Fotogalerie O maďarské beznaději

Maďaři v Budapešti protestovali především proti novele zákoníku práce, která překřtěná na "otrocký zákon" umožňuje zaměstnavatelům nařídit místo dosavadních dvou set padesáti přesčasových hodin ročně až čtyři sta hodin. A zaměstnavatelé mají až tři roky na to, aby tyto přesčasy zaplatili.

Dalším zákonem, který ovšem takový odpor nevyvolal, bylo vybudování paralelního soudního systému pod vládní kontrolou. Norma umožňuje ministru spravedlnosti jmenovat předsedy správních soudů a dohlížet na jejich rozpočet. Pokud přitom předáci maďarské opozice doposud hovořili o zbytcích právního státu v zemi, chválili především soudce, že se zatím ve velké většině nenechali zmanipulovat vládou ani změnami, které Viktor Orbán od svého drtivého vítězství v roce 2010 v zemi prosadil.

Pro maďarskou svobodu to není poslední špatná zpráva z předcházejících týdnů. Vládní straně se podařilo dostat pomocí spřátelených podnikatelů pod kontrolu jedné nadace přes čtyři stovky internetových, papírových, celostátních i regionálních médií. Už před tím si naprosto podřídila veřejnoprávní rozhlas i televizi. Největší televizní kanál, soukromý RTL Hungary, patřící německému koncernu Bertelsmann, navíc svoji kritiku vlády otupil poté, co vládní strana prosadila zvláštní zákon, který dramaticky zdanil především příjmy právě této televizní stanice.