Ruské státní společnosti mají do roku 2021 přejít na domácí počítačové programy. Nařídil to první místopředseda ruské vlády Anton Siluanov. Důvodem je zvýšení bezpečnosti, Kreml se totiž obává, že při zhoršování vztahů se Západem by společnosti jako třeba Microsoft mohly přestat prodávat své produkty ruskému státu.

Firmy z toho nejsou nijak nadšené, zdroj moskevského listu Vedomosti z letecké společnosti Aeroflot prohlásil, že náklady by firma mohla promítnout do cen letenek.

Podle direktivy, kterou Siluanov podepsal počátkem prosince, musí firmy, ve kterých má stát kontrolní podíl, do dvou měsíců vypracovat plán přechodu na domácí software s přesnými termíny a určením zodpovědného manažera.

Nařízení nespadlo z nebe. Už v červenci 2016 tehdejší místopředseda vlády Igor Šuvalov nařídil státním korporacím jako Gazprom, Aeroflot nebo Sberbank, aby dávaly přednost ruskému programovému vybavení, nyní se z toho nemohou vykroutit.