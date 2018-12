A je to. Máme za sebou první "nový" podzim české nejvyšší fotbalové ligy. Díky změněnému systému soutěže mohli diváci vidět − a na jaře fanoušci poctivé kopané ještě uvidí − podstatně více zápasů než v minulosti. Díky videorozhodčím přibylo penalt a zároveň neubylo vášnivých diskusí o tom, zda je tato technika pomocníkem k prosazení větší spravedlnosti na hřišti. Liga byla bohatá na překvapení i zklamání, také se ukázalo, že když se chce, jde to českým týmům i v Evropě. Ale pojďme se podívat na to, jak si vybrané týmy na podzim vedly.