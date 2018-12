Ač působí kormorán velký na první pohled poněkud neohrabaně, dokáže hejno těchto ptáků během krátké doby "vysát" chovný rybník plný ryb. Přesto už několik let nemají chovatelé od státu nárok na náhradu způsobené škody. Kormorán už nepatří mezi zvláště chráněné živočichy, což je dnes nutná podmínka pro odškodnění. Do sněmovny doputoval návrh několika poslanců, který by to měl změnit.