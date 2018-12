Mezi šéfy dvou velkých tuzemských bank − Monety a České spořitelny − došlo k přestřelce, ve které padají obvinění z nekalého přetahování zaměstnanců a krádeže interních telefonních seznamů. Je to další důkaz toho, že napětí na trhu práce dopadá i na finanční domy, které mají zejména na pobočkách stále větší problém udržet pracovníky.

Nejprve generálního ředitele Monety Tomáše Spurného minulý měsíc rozzlobily výroky šéfa spořitelny Tomáše Salomona, který v rozhovoru pro HN upozornil na neobvyklost plánu na spojení Monety s byznysy skupiny PPF. Spurný nedávno představil návrh, podle kterého by se Moneta mohla příští rok spojit s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem. Moneta by PPF zaplatila téměř sedm miliard korun, ale nové uskupení by se jmenovalo Air Bank. Salomon k plánu řekl, že navržená transakce by byla drahá a o její výhodnosti bude nutné nejdříve přesvědčit akcionáře i zákazníky.

Nyní Spurný obvinil vedení spořitelny z toho, že chce situace využít a Monetě systematicky přetahovat některé zkušené specialisty.

Podle něj k tomu dochází pomocí nekalých praktik, včetně zneužití interních dat konkurenta.

Moneta Money Bank ◼ Tomáš Spurný (53) řídí banku, která má přes jeden milion klientů. V Monetě pracuje kolem 3300 zaměstnanců, má asi 200 poboček a přes 650 bankomatů. Jde o čtvrtou největší retailovou banku na trhu. ◼ Sloučením s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem by počet klientů nové skupiny vzrostl na 2,2 milionu a stala by se trojkou na trhu podle počtu klientů.

Spurný HN řekl, že se chystaná transakce s PPF asi tisícovky zaměstnanců, kteří zajišťují provoz zhruba 200 poboček, nedotkne.

"Ta akvizice sama o sobě nemá vliv na naše zaměstnance, co vliv má, je, když mi někdo ukradne telefonní seznamy zaměstnanců a začne jim telefonovat a rozšiřovat poplašné zprávy, že jsme je někomu prodali − protože to není pravda. Já nevěřím na takové praktiky, já se k lidem chovám slušně a o konkurenci mluvím hezky," řekl Spurný v rozhovoru s HN, při kterém argumentoval s takovým temperamentem, že si zlomil brýle. Později ale na doplňující dotaz odmítl vysvětlit, jaké dokumenty měly být odcizeny.

Česká spořitelna taková nařčení odmítá. Její tiskový mluvčí Filip Hrubý tvrdí, že banka žádné nelegálně získané kontakty nemá a že oslovování vytipovaných zaměstnanců je v dané situaci "zcela běžnou, logickou a férovou nabídkou".

Česká spořitelna ◼ Tomáš Salomon (52) vede banku, která je počtem klientů, poboček a zaměstnanců největší na českém trhu. ◼ Pro spořitelnu pracuje 10 tisíc lidí, banka má zhruba pět milionů klientů a síť téměř 500 poboček a 1600 bankomatů.

Hrubý řekl, že když Moneta oznámila sloučení s Air Bank a Home Creditem, zmínila i optimalizaci nákladů.

"To pochopitelně implikuje restrukturalizaci a propouštění. Informovali jsme naše pobočkové pracovníky, že budou-li v kontaktu se svými bývalými kolegy z Monety, mohou jim nabídnout možnost zaměstnání, respektive zaslání životopisu na naše oddělení lidských zdrojů.

Těm ze stávajících zaměstnanců Monety, kteří nám zaslali své životopisy nebo souhlasili s kontaktem, jsme se poté telefonicky ozvali," dodal mluvčí.