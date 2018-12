Severočeského podnikatele a lobbistu Tomáše Horáčka zatkla policie letos v červenci kvůli manipulaci tendrů ve zdravotnictví. Nemocnice se od jeho firem distancují a spolupráci utlumují. Redakce HN ale zjistila, že budou muset jeho firmám zaplatit ještě desítky milionů korun. Dříve uzavřené smlouvy totiž teprve dobíhají a nelze je snadno vypovědět.

Pracovníky v křiklavě žlutých vestách s nápisem "První chráněná dílna − HTS Corporate Group" u vchodu do Nemocnice Na Bulovce nelze přehlédnout. Tito muži podávají řidičům lístečky na parkování u vjezdu do areálu nemocnice. Je to už přitom téměř půl roku, co šéfa firmy Tomáše Horáčka a bývalou ředitelku Andreu Vrbovskou zatkla policie. Státní zastupitelství potvrzuje, že Tomáše Horáčka stíhá kvůli dodávkám služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce a podle vrchního státního zástupce Zdeňka Matuly se navíc toto trestní stíhání od července rozšířilo.