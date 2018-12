Má ambiciózní cíl: chce svou firmu do roku 2025 přivést k titulu Nejlepšího zaměstnavatele pro ženy. Až tisíc někdejších zaměstnankyň na mateřských dovolených by chtěla znovu zapojit − firmě se to vyplatí víc než hledání a trénink nových lidí. Českou pobočku Vodafonu podporuje Karina Govindjiová v úsilí začleňovat do provozu handicapované. Druhý největší telefonní operátor na světě se 104 tisíci zaměstnanci pod jejím vedením spustil diskrétní program propojující členy lesbické, gay a transgender komunity napříč zeměmi, v nichž může být sexuální orientace či genderová identita záminkou k diskriminaci, ale také k právnímu postihu. Její aktivity se přímo dotýkají 10 tisíc mužů a žen usilujících o rovné příležitosti s ohledem na jejich životní situaci, věk, etnicitu, náboženské vyznání či sexuální orientaci.

HN: Máte na starosti strategii diverzity v globální společnosti. Jak se dá zajistit, aby to, s čím přijde ústředí ve Velké Británii, platilo na všech trzích, kde působíte, i když jednotlivé země se od sebe mohou ekonomicky, společensky i kulturně lišit?

Jedinou možností, jak podobnou strategii rozumně postavit, je přijít s řešením, které může přijmout všech 25 zemí. Nejspíš je štěstí, že jich nejsou stovky. Při přípravě jsme vycházeli z podnětů, které přišly z jednotlivých států, od nich se také průběžně dozvídáme, jakým problémům čelí. V České republice jsem se věnovala právě tomuto sběru informací. Strategie nemůže vznikat od stolu, je potřeba přesně vědět, co se dá udělat, například pro podporu žen ve vedení. Hodně také spolupracujeme s vysokými školami. Zkraje letošního roku jsem navštívila Harvardovu univerzitu v USA, abych se dozvěděla, jak se na diverzitu dívají akademici, jaká objevují témata.

HN: Narážíte na kulturní nebo společenská omezení? Můžete mít v Česku při obsazování manažerských funkcí ženami stejné ambice jako v Londýně?

Naše společnost si klade vcelku odvážné cíle a ty se týkají všech našich trhů. Jedním z nich je například 30 procent žen v klíčových pozicích ve středním a vyšším managementu do roku 2020. Česká republika je součástí tohoto plánu.

Karina Govindjiová (41) Jako globální ředitelka pro diverzitu a inkluzi působí Britka Karina Govindjiová ve společnosti Vodafone od roku 2015. Předtím strávila téměř deset let v britské pobočce americké výzkumné a konzultantské společnosti Gallup, poslední rok jako členka vedení. Mezi lety 1998 až 2005 působila v obchodní skupině Kingfisher Group. Je absolventkou Cambridgeské univerzity v oboru sociálních a politických věd, Business Diploma získala na Oxfordské univerzitě.

HN: Z nedávného průzkumu mezi velkými americkými firmami vyplynulo, že zastoupení žen na těchto postech se pohybuje kolem 14 procent. Je váš plán uskutečnitelný?

Jsme o tom přesvědčeni. Vycházíme z reálného stavu, globálně jsme už teď na 29 procentech. Jsem si vcelku jistá, že se nám podaří třicetiprocentní hranice dosáhnout dřív. Každý rok si polepšíme zhruba o procento napříč jednotlivými oblastmi managementu.

HN: Jaké metody k tomu používáte? Kvóty?

Věříme spíš v cíle než kvóty. Každoročně vyhodnocujeme, jak se nám je daří naplňovat. Ale nejspíš se mě budete chtít zeptat na rozdíl mezi cílem a kvótou, viďte?

HN: Ano, zajímalo by mě, jestli "cíl" je hezčí slovo pro tutéž věc.

S naplňováním − nebo spíše nenaplňováním − těchto cílů se například nepojí žádný postih. Ani kvůli nim neměníme své jednání. Platí, že na konkrétní místo vždycky najmeme nejlepšího kandidáta nebo kandidátku, nejlépe kvalifikovanou osobu povýšíme. Daří se nám však lépe se zaměřovat na oblasti, kde by jinak ke změně nedošlo, protože lidská povaha je taková, jaká je, a například nevědomá podjatost vůči jednotlivcům i komunitám je stále rozšířená.