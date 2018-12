Jak se jen ty časy v politice mění. Když se komunisté snažili v minulém volebním období prosadit zdanění církevních restitucí, neuspěli ani u hnutí ANO, ani u sociální demokracie. Ovšem při čtvrtečním jednání ve sněmovně bylo všechno jinak. ANO i ČSSD jednoznačně snahu komunistů podporovaly, někteří sociální demokraté dokonce hájili zdanění ještě razantněji a emotivněji než komunisté. "Zákon o restitucích církevního majetku je svévolný zákon, šli jste proti naší společnosti. Vrací se vám to, co jste si sami nadrobili," prohlašoval například velmi důrazně poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek na adresu těch, kteří podpořili církevní restituce a nyní jsou proti zdanění.

Když se hodí zapomínat. "Politici utahovali lidem opasky, zatímco církvím odklepli restituce předražené o 54 miliard. Není to něco naprosto šíleného?" říká Andrej Babiš hned v druhém odstavci aktuálně platného volebního programu ANO. Pokud voličům předkládá tak vyhrocený názor, měl by proti restitucím bojovat ze všech sil. Což se ale v minulém volebním období nedělo. Co víc, o církevních restitucích nenajdeme zmínku ani v jednom ze dvou programových prohlášení vlády, která Babiš jako premiér podepisoval. I to ukazuje, že opravdu nejde o nic jiného než o způsob, jak uspokojit komunisty, na nichž je vláda závislá.