Přestože několik ministerstev, premiér Andrej Babiš i úřady od léta na dotazy HN opakovaně odpovídají, že kvůli možnému střetu zájmů předsedy vlády Česko nebude mít vážné problémy, nastala opačná situace. Evropská komise do vyřešení sporu odmítá proplácet dotace společnostem v holdingu Agrofert, které dříve premiér vlastnil. V pondělí o tom má podle Babiše jednat vláda. Jak ministerstvo financí, tak i Státní zemědělský intervenční fond po nátlaku komise oznámily, že nebudou EU posílat dotační projekty podniků ze skupiny Agrofert.

"Platební a certifikační orgán ministerstva financí rozhodl, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení," oznámil mluvčí resortu Michal Žurovec. Podle něj se jedná o předběžné a opatrnostní opatření, které vyloučí ohrožení proplácení dalších žádostí. Kvůli sporu Česka s komisí o premiérův střet zájmů navíc zemi čeká rozsáhlý audit.

Babiš nicméně věří, že se potíže vysvětlí. "Na pondělní vládě tomu budeme věnovat nějaký čas. Možná už přijmeme i opatření, abychom vyšli vstříc Evropské komisi," řekl ve čtvrtek.

Unie zpřísnila posuzování případů střetů zájmů od 2. srpna letošního roku. Nechce, aby z bruselských peněz těžil ten, kdo má možnost jejich toky ovlivňovat a současně z nich může mít profit. Podle analýzy právní služby Evropské komise by právě do této kategorie mohl spadat i Babiš. Ten sice převedl své podniky do dvou svěřenských fondů, EU však takové odstřižení od firem nemusí stačit.