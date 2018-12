V Česku by mělo za tři roky vyrůst nové centrum pro lidi po poranění míchy. Chce ho stavět Paracentrum Fenix, které se o lidi s poškozenou míchou stará 14 let a jemuž už navíc nevyhovují stávající prostory, ve kterých může zůstat už jen pět let. V Kníničkách u Brna by tak mělo vzniknout centrum, které poskytne péči celkem 1500 pacientům ročně.

Poranění míchy je závažné poškození páteře a nejčastěji znamená, že zraněným ochrne část těla a musí být na vozíku. Nejčastějšími důvody jsou dopravní nehody, úrazy při sportu nebo nádory. Každoročně se takto zraní zhruba 300 lidí. Jejich celkový počet se odhaduje na devět tisíc. "Naším cílem je, aby lidé po poranění páteře byli co nejvíce soběstační, aby se dokázali o sebe fyzicky postarat, vrátit se na trh práce a mohli žít podle svých představ," říká šéf centra Michal Odstrčil.

Fenix plní roli následné a celoživotní péče poté, kdy pacienti opustí nemocnice a rehabilitační ústavy. Zabývá se intenzivní zdravotnickou i sociální rehabilitací. "Cílená péče je pro tuto skupinu důležitá, protože používáme jiné terapie, techniky i poradenství, než jsou služby všeobecně zaměřené na lidi na vozíku," vysvětluje Odstrčil. Jediným dalším takovým zařízením v Česku je centrum Paraple, které se v současnosti stará asi o 1400 klientů ročně.

185 milionů korun by měla stát výstavba nového centra pro lidi po poranění míchy.

Do stavby centra, která by měla začít v příštím roce, by měl Fenix investovat 185 milionů korun. Část peněz na stavbu získá organizace z evropské dotace, další od sponzorů a podařilo se jí dostat i slevy od dodavatelů. Jenže asi 70 milionů Fenixu ještě chybí, a pokud je nezíská, celá organizace může zaniknout. "Je to pro nás existenciální projekt. Stavba nového centra je jediná cesta, jak udržet naše služby," říká Odstrčil.