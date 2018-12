Od našeho zpravodaje z Bruselu - Britská premiérka Theresa Mayová si asi ještě nedávno dokázala jen těžko představit, že by pro ni mohlo mít klíčový význam malé Valonsko, jedna ze součástí Belgie. Je to ale právě jednání, které s Evropskou unií nedávno vedli Valoni, co může zachránit její dohodu o podobě brexitu.

Mayová se v noci na dnešek snažila lídry ostatních zemí EU na summitu v Bruselu přesvědčit, aby změnili už dojednanou dohodu o způsobu britského odchodu z EU. "Usiluji o právně závazná ujištění, která zmírní obavy britských poslanců," prohlásila premiérka. Chce zabránit tomu, aby její země i po brexitu na dlouhá léta "uvázla" v evropské celní unii. A to kvůli snaze vyhnout se nutnosti obnovit hranice mezi Irskem, které zůstává v EU, a Severním Irskem, jež je součástí Británie a z unie odchází.