Pes je na celý život, ne jen na Vánoce, řekli si pracovníci útulků v Německu a v předvánočním období přestali nabízet své zvířecí svěřence k adopci. Mají strach, že někteří lidé by je využili jen jako dárky. Hrozilo by, že se jich velká část do útulků zase vrátí.