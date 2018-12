Footshop, obchod se sneakerskami (tak se i v Česku módním sportovním botám říká), utěšeně roste. Sportovní boty značek jako Nike či Adidas nepatří jen na hřiště či do tělocvičny. Stále víc se nosí i při jiných příležitostech a také k formálnějším outfitům.

Zakladatel známého českého prodejce této kultury Peter Hajduček (byť on sám je Slovák) letos přibral do firmy investiční fond Enern, kterému aktuálně patří 22 procent akcií. Firma se také na začátku letošního roku přestěhovala z Letné do holešovického Vnitroblocku. "Celý letošní rok jsme k tomu hledali další místo v centru Prahy. Vnitroblock nám funguje dobře, ale v centru můžeme oslovit nové lidi. Ve Vnitroblocku se musíme jako součást celého toho místa přizpůsobit jeho programu, jeho akcím, ve vlastním můžeme svoje akce plánovat svobodněji. Podepsali jsme smlouvu na rohu Nekázanky a Na Příkopě. Je to rohový dům, historická budova bývalé Živnobanky, krásný prostor, moc se na to těším," popisuje jednu z novinek Hajduček.

HN: Máte nějakou první botu, první model, u nějž vám v hlavě sepnulo − líbí se mi boty, tenisky, sneakersky?

Bylo mi jedenáct a tehdy jsem si koupil boty Osiris D3, křiklavě červené. S rodiči a bratrem jsme jeli do Maďarska na nákupy. A byla to vlastně trudná zkušenost, protože já měl nějaké peníze našetřeny, ale bratr ne. Já si ty boty mohl koupit, a on ne. Pak si ale u rodičů vyhádal, že na druhý den tam jeli znovu a boty mu koupili. Každopádně ty boty jsem měl rád. Nosil jsem je dva roky, dokud jsem je úplně nezničil. Dnes mám doma schovanou aspoň krabici, chci ji mít pořád u sebe jako připomínku začátku mého vztahu k botám. Boty mi pak máma vyhodila, dost mě to tehdy mrzelo.

HN: Prodáváte dnes značku Osiris?

Dnes už ne, ale byla to vůbec první značka, s níž jsme začínali. Já jsem byl skateboardista, takže jsem měl pro skejtové značky slabost, ale pak jsme od nich upustili. Začaly mě víc bavit sneakersky, s nimiž je spojena větší kreativita, je to zajímavější obor.

Peter Hajduček (29) ◼ S Peterem Hajdučkem jsme se potkali v kancelářích Footshopu v pražském Karlíně. Že jde o firmu, která dělá s botami, by člověk na první pohled poznat nemusel. V klasickém kancelářském prostředí zaujme jiná věc. Obrazy. Investice do nich, sbírání, půjčování pro výstavy – to je jedna z vášní mladého podnikatele. "Máme tady takovou malou galerii, hlavně z českých a slovenských současných umělců," konstatuje. Jeden příklad pro představu: plátno s ninja želvou Rafaelem, který vypadá, jako by jej malovalo dítě. Autor (nic proti němu) – slovenský umělec Martin Lukáč.

◼ Hajdučka jinak baví v zimě snowboarding, v létě wakeboarding. A pak také čtení biografií. "Nikola Tesla, Albert Einstein, Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger a klidně i Amy Winehouse. Rozečteného mám Mika Tysona a čeká mě Donald Trump," vypočítává čtenářské zážitky z poslední doby. Nyní se ale nejvíc těší na Vánoce s rodinou. Dostat se do rodných Košic se mu jinak příliš nedaří.

◼ V rozhovoru jsme se dostali i k otázce vztahů Čechů a Slováků. "Česky mluvím, dokážu to, ale většinou mluvím slovensky. Česky mluvím na Vietnamce ve večerce nebo na naši paní uklízečku, která je z Ukrajiny. S kamarádem, který je z Kazachstánu, se taky bavím česky. Anebo s mladými lidmi, kteří by asi měli problém mi rozumět," říká zakladatel Footshopu.

HN: Skejtová móda byla jednu dobu velmi silná, u naší generace v podstatě mainstreamová. To už je pryč. Sneakersky jsou podle vás něco trvalejšího, nebo to je také jen móda?

Footshop začal v roce 2011 a trh skateboardové módy byl už trochu v úpadku. Menší obchodníci byli frustrovaní, podobně dodavatelé, tedy značky. Marketing kolem toho šel dolů. Přechod na sneakersky, který jsme udělali, byl dobrým krokem. Zároveň si myslím, že Nike, Adidas či Under Armour už jsou tak velké značky, že mainstream to bude dlouho. Sběratelství kolem toho bude také ještě dlouhou dobu fungovat. Možná že bude nějaká protivlna, všechny holky třeba nebudou v horizontu několika let nosit k sukním kecky, ale celkově to vidím optimisticky.

HN: Co se u vás aktuálně nejvíc prodává?

Adidas, Nike, Vans, Converse a Jordan jsou nejprodávanější značky a frčí jedna konkrétní bota. Černá Vans Old Skool. Vidíte, skejtová bota, která přežila. Totální hero produkt, který byl většinu roku nedostupný. Jednoduchá černobílá botička, která stojí 1690 korun. K botám se postupně snažíme nabízet i módu: kalhoty, trička, mikiny, batohy. Rozšiřujeme se.

HN: Adidas a Nike jsou lídři trhu, velcí soupeři. Co vy, jste spíš pro Adidas, nebo pro Nike?

To si asi nemohu dovolit říct. V současnosti víc spolupracujeme s Adidasem. Jsme součástí jejich formy spolupráce Adidas Consortium. Díky tomu máme přístup k jejich limitovaným edicím, můžeme prodávat modely Yeezy od Kanyeho Westa, modely navržené Pharrellem Williamsem. Na druhou stranu Nike prošel velkou restrukturalizací a jsme na cestě stát se jeho důležitým obchodním partnerem. Už teď od nich můžeme nakupovat modely evropské úrovně při schůzkách s nimi a objednávkových dnech ve Vídni nebo v Berlíně. Čerstvě nám například zpřístupnili kolekci Nike ACG, což je sortiment pouze pro vybrané obchody.

HN: Co takové spolupráce obnášejí, co musíte nabídnout velkým značkám vy a co ony vám?

Musíme mít krásné kamenné obchody, kvalitně pracovat s fanouškovskou komunitou, mít úspěšný byznys a platit včas faktury. Záleží jim i na tom, kdo za tou firmou stojí. A co nám za to dávají? Exkluzivní produkty, po nichž je poptávka násobně větší než nabídka. Nám to pomáhá v budování naší značky, zákaznické báze.