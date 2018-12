Konzervativních poslanců, kteří Theresu Mayovou ve středu při hlasování o nedůvěře podpořili, bylo dost, aby mohla mluvit o vítězství, vzbouřenců však dobře třetina, takže premiérka se na své spolustraníky v Dolní sněmovně nemůže spolehnout. Další podobné hlasování může být vyvoláno až za dvanáct měsíců, jenže aby získala co největší podporu, učinila dva sliby, z nichž první ji oslabuje a druhý takřka jistě nemůže splnit.

Slíbila, že nepovede torye do příštích voleb, s čímž nikdo po zpackaných předčasných volbách z loňska ani nepočítal. Když už to ale řekla nahlas, její postavení se automaticky oslabilo, stejně jako třeba pozice kancléřky Angely Merkelové, když oznámila, že se vzdá předsednictví v CDU a že svou stranu do příštích voleb nepovede.

Druhý slib Theresy Mayové ji od schválení rozchodové smlouvy mezi Spojeným královstvím a EU ještě více vzdálil. Předsedkyně vlády Jejího Veličenstva se totiž, aby si udržela podporu demokratických unionistů ze Severního Irska, zavázala, že vymůže takový odchod z Evropské unie, který omezí takzvanou irskou pojistku, tedy nouzový a prozatímní režim pro zachování hladkého provozu přes hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem.