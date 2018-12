Andrej Babiš tvrdí, že mu pořád někdo ubližuje, křivdí, poškozuje ho. Všechno je kampaň organizovaná korupční hydrou, která ho chce dostat z politiky. Co ale říct, když upozornění, že se dopouští nepravostí, přichází z úrovně Evropské komise? Že by to odmávl s tím, že politika "Antibabiš" zachvátila celou Evropu? Ne, až tak snadné to pan premiér tentokrát mít nebude.

To, co se nyní odehrává, je naprosto neuvěřitelný průšvih. Evropská komise de facto říká, že český premiér je v brutálním střetu zájmů a snaží se pobrat dotační peníze, na které nemá nárok. Jak se takovému konání říká v jazyce obecném, nechť si každý doplní sám. Proporce skandálu pregnantně formuloval Eric Maurice z think-tanku Nadace Roberta Schumana: "Žádný premiér ještě v EU nečelil obviněním ze zneužití evropských peněz ani obavám z toho, že může mít zájem přihrávat evropské dotace firmám, z nichž má sám prospěch." Ano, i legendární Silvio Berlusconi se ve srovnání s Babišem jeví z evropské perspektivy jako čučkař.

Premiér ovšem v zájmu vlastní kapsy nepoškozuje Česko jen reputačně, ale i finančně. Spekulace, že Evropská komise pozastavila proplácení dotací celé zemi, se naštěstí nepotvrdila, komise nepošle dotace "jen" firmám spojeným s Babišem. Jenže i tak nás premiérův dotační byznys může přijít draho. Dotace se přidělují z českého rozpočtu a unie je zpětně proplácí. Neudělá-li to, stávají se Babišovými přispěvateli čeští daňoví poplatníci.