Budíček ve tři ráno, fakturování, převoz zboží z Pardubic do Brna, při zpáteční cestě nákup lahůdek u výrobců, naplnění dřevěných bedýnek a ještě překlad složení potravin do cizích jazyků. Pak čekají podnikatelku Evu Urbanovou asi tři hodiny spánku a probuzení do dalšího náročného předvánočního dne. "Letošní rok je pro mě zlomový, snažím se sehnat a zaučit brigádníky, jinak se upracuji," přiznává zakladatelka firmy České bedýnky, která se dala na podnikání před čtyřmi roky, po jedenácti letech práce ve farmacii.

Zaměstnání opustila, když měla její malá dcera úraz a Urbanová se o ni potřebovala starat. Dala v práci výpověď, dostala odstupné a začala podnikat. Prodává dárkové bedýnky s lahůdkami od českých výrobců, které sama navštěvuje a potraviny od nich pečlivě vybírá. Už loni její firma dosáhla obratu přes milion korun, uspěla v podnikatelských soutěžích, dostává zakázky od ministerstev a bedýnky posílá do zahraničí. Její příběh letos obletěl česká média a potvrzuje, že za podnikatelským úspěchem se skrývá velká dřina. Zvlášť když je podnikatelka matkou a neustále balancuje mezi prací a péčí o malé děti.

Počet podnikatelů v Česku roste rok od roku a jsou to právě ženy, kdo statistiky žene výš. Zatímco za posledních šest let přibylo celkem 5541 podnikatelů, nárůst žen s živnostenským listem byl desetkrát větší, a to 54 063.

"Statistika je až do očí bijící, i proto jsme se rozhodli na téma zaměřit," říká socioložka Markéta Švarcová. V Sociologickém ústavu Akademie věd ČR vede výzkumný projekt zaměřený na postavení podnikatelek na trhu práce. "Jejich nárůst pozorujeme od ekonomické krize. Je dobré nedívat se na statistiky přes růžové brýle a nenechat se uchlácholit tím, že máme zdravou ekonomiku, a proto spousta žen podniká," podotýká Švarcová.