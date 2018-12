Představte si, vycházíte vpodvečer z práce a před dveřmi na ulici leží pohozené dítě. Předpokládám, že nebudete mít morální dilema, co dělat. Vytáhnete mobil, zavoláte na jedno z trojciferných čísel a problém s bezprizorným dítětem je rychle vyřešen. O dítě je postaráno a vy si zase můžete jít svou cestou. Nestálo vás to moc práce, času ani peněz a těžko zpochybnitelná morální zodpovědnost − pomoci malému dítěti − byla splněna. Jak tak snadno a bez námahy? Aktivoval jste morální exoskeleton.

Mít exoskeleton znamená mít "kosti venku". Třeba takový rak má venku to, co my lidé máme uvnitř: pevnou strukturu. Místo toho, aby měl skelet schovaný uvnitř, má ho venku − navíc často v esteticky příjemné a zároveň šikovné formě obranného krunýře. Zdá se mi, že něco podobného se děje u člověka s něčím intimním, co kdysi bylo hluboko uvnitř: moralitou. Dnešní moralita se přestěhovala ze srdce do institucí, z hloubky člověka do vnějších, veřejných (profesionálních) institucí. Člověk je duše-vnější. Nikoli ve smyslu, že by byl více duševní, ale v tom smyslu, že je jeho duše více záležitostí vnější. Že máme z velké části svědomí v institucích.

Dnes se nemusíte (ale můžete) starat o staré rodiče či prarodiče. Morální odpovědnost za ně z velké části převzaly instituce, v tomto případě důchodové pojištění a zdravotní pojištění. Co kdysi byla morální zodpovědnost jedince, sídlící v hloubi jeho srdce, je dnes vyvinutý morální exoskeleton postavený z institucí. Tyto mechanismy jsou tak pevné a fungují relativně dobře díky tomu, že je na nich obecná shoda tak silná, až nám dává dojem neviditelnosti. Tomuto morálnímu exoskeletonu lze tedy též říkat morální automaton.