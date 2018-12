Byla sobota večer a já poslal esemesku svému kardiologovi. Tenhle text je hlavně o tom. Ale nejdřív vám chci odvyprávět jeden dávný oblíbený příběh.

Ticho prořízne energický ženský hlas: "Doktore Morgane, mohl byste si na chvíli lehnout a asi na deset minut si odpočinout?"

"Nestačilo by pět minut?" řekne dr. Morgan prosebným hlasem. "Mám teď strašně práce."

CORA neodpoví. Existují modely, které se svými uživateli mohou vést jednoduchou konverzaci, ale CORA mezi ně nepatří.

Kdo je CORA? Seznamte se. CORA je zkratka pro "Coronary Alarm", česky "srdeční alarm", nebo přesněji poplach dávající ostatním zprávu, že se něco děje s věnčitými tepnami přivádějícími krev do srdce.

Srdce doktora Morgana, konstruktéra kosmického výtahu, není v pořádku. Jeho kardiolog by byl nejradši, kdyby se doktor Morgan nechal hospitalizovat v nemocnici. Ale to by nesměl mít tolik práce. A zároveň být tak tvrdohlavý.

Dostane tedy CORA. Srdeční monitor, který průběžně dělá EKG a dokáže s předstihem varovat před blížícími se potížemi. Nebo dokonce infarktem.

Nejsme v současnosti. A už vůbec nejsme v budoucnosti. Píše se rok 1978 a jeden z nejslavnějších spisovatelů sci-fi, Arthur C. Clarke, vydává román Rajské fontány.

Četl jsem ho v českém překladu, o několik let později, jako kluk. Připadal mi strhující. S odstupem času, když jsem se k němu vrátil už coby dospělý, musím říct, že z literárního hlediska je asi spíše průměrný. Přesto jde o jednu z nejpozoruhodnějších knih, která kdy vyšla.