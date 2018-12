◼ KANADA

Po propuštění bude šéfka Huaweie pod kontrolou

Soud za potlesku členů čínské komunity propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů Kč) finanční ředitelku Huawei Technologies Meng Wan-čou. Nařídil jí nosit elektronický kotníkový náramek, odevzdat cestovní pasy a zůstat ve Vancouveru. Žena podezřelá z porušení zákazu obchodu s Íránem a klamání bank byla zatčena na žádost USA.

◼ ČESKO

I po útoku ve Štrasburku platí nižší stupeň ohrožení

Preventivní posílení bezpečnostních opatření v souvislosti s vánočními svátky a trhy je dostatečné. Vražedný útok ve Štrasburku, jehož pachatel může být už v zahraničí, není podle ministra vnitra Jana Hamáčka v Česku důvodem k mimořádným opatřením. Od března 2016 zde platí první ze čtyř stupňů ohrožení terorismem, tedy "bdělost". Bezpečnostní složky monitorují veškeré hrozby.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Sky ukončí sponzoring cyklistického týmu

Jeden z nejlepších cyklistických týmů Sky přijde po příští sezoně o hlavního sponzora, stejnojmennou televizní společnost. Za devět let spolupráce dokázali v dresu britské stáje vyhrát Chris Froome (čtyřikrát), Bradley Wiggins a letos Geraint Thomas etapový závod Tour de France. Vedení bude hledat nového investora, aby pokrylo roční rozpočet 34 milionů eur.

◼ USA/ČÍNA

Čína zůstane bez Googlu, jeho šéf odmítá cenzuru

Šéf Googlu Sundar Pichai americkým zákonodárcům potvrdil, že firma nemá v plánu spuštění čínského internetového vyhledávače. Podle některých informací mělo jít o cenzurovanou verzi, která by splnila požadavky tamních úřadů, a nevoli s tím vyjadřovali samotní zaměstnanci Googlu. Ten opustil čínský trh v roce 2010 právě proto, že odmítl vyhledávání cenzurovat.

◼ ČESKO

Databáze pomůže válečným veteránům s hledáním práce

Ministerstvo obrany bude spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy při hledání zaměstnání pro novodobé válečné veterány. Svaz vojákům zpřístupní databázi společností, které hledají zaměstnance, a zároveň bude své členské firmy informovat o možnostech zaměstnávání válečných veteránů. Memorandum včera podepsali ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a prezident svazu Jaroslav Hanák. Ministerstvo eviduje asi 14 tisíc novodobých veteránů.

◼ ČESKO

Poslanci žádají ÚS o změnu způsobu valorizace důchodů

Poslanci pirátů, SPD a lidovců požádali Ústavní soud (ÚS), aby zrušil část zákona o důchodovém pojištění. Vadí jim ustanovení, podle kterého se důchody valorizují k termínu jejich vyplácení, nikoli k pevnému datu. Podle poslanců jsou tím diskriminováni lidé, kterým stát důchod vyplácí později v měsíci. Poslanci v podání k ÚS argumentují i přístupem Slovenska. To se v roce 2003 rozhodlo o změně zákona tak, že se důchody valorizují vždy k 1. lednu.

◼ Z TWITTERU

Termín přijetí eura zůstává nestanoven, vláda přijala doporučení ministerstva financí a ČNB. Rozhodně nechceme riskovat zásadní znehodnocení úspor našich občanů. V poslední době se navíc pravidla eurozóny podstatně změnila a lze obtížně odhadovat, jaké závazky by na ČR po jejím vstupu dopadly.

@alenaschillerov

ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)

◼ ČESKO

ČŠI: Obsah vzdělávání ve školách je třeba změnit

Výsledky žáků ve školách neodpovídají tomu, co by měli umět. Takzvané rámcové vzdělávací programy, které vymezují obsah učiva, jsou totiž příliš obsáhlé a vyvíjejí na učitele i děti velký tlak na výkon. V hodinách pak nezbývá čas na procvičování a zábavnou formu výuky. Vyplývá to z letošních zjištění České školní inspekce (ČŠI). V revizích vzdělávacích programů by se proto podle inspekce měl obsah výuky zásadně změnit.

"

Občané by už nemuseli dokládat úřadům informace ze svých průkazů, potvrzení nebo vysvědčení.

Zdeněk Zajíček

Prezident ICT unie o zákonu k právu na digitální službu, jenž má ulehčit vyřizování úředních záležitostí.

◼ ČESKO

Vláda se k zákazu zahalování na veřejnosti staví neutrálně

Navrhovaný zákaz zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti, jak jej prosazují poslanci hnutí SPD, budou zákonodárci projednávat s neutrálním stanoviskem vlády. Kabinet ANO a ČSSD stanovisko na včerejší schůzi schválil po delší diskusi, řekl novinářům ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Předlohu dříve odmítla v připomínkovém řízení ministerstva vnitra i spravedlnosti. Předkladatelé zdůvodňují návrh zvýšením bezpečnosti i "ochranou interakce mezi jednotlivci ve společnosti".

◼ ČESKO

Příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci si přilepší

Policistům, hasičům, příslušníkům Vězeňské služby ČR a vojákům po Novém roce stoupnou platy o stokoruny. Příslušníci bezpečnostních sborů, kteří vykonávají nejnáročnější práci, mohou počítat s tisícikorunami navíc. Vláda včera schválila nařízení o růstu jejich tarifů. Tarify příslušníků bezpečnostních sborů i vojáků vzrostou o dvě procenta. Zároveň se příslušníkům bezpečnostních sborů zvýší zvláštní rizikový příplatek, a to o šest procent.

◼ ČESKO

Církve vyzvaly k odmítnutí návrhu na zdanění restitucí

Zástupci církví působících v České republice včera vyzvali k razantnímu odmítnutí návrhu na zdanění církevních restitucí. Komunistický návrh, kterým se dnes bude sněmovna opět zabývat, je podle nich nehorázný a odporuje právu člověka vlastnit majetek, které zakotvuje Všeobecná deklarace lidských práv. Prohlášení podepsali zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR.

◼ ČESKO

V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě nosorožce

V ZOO Dvůr Králové nad Labem se v neděli narodilo mládě nosorožce dvourohého, druhu, který je ohrožen vyhynutím. Nové mládě je sameček a je 46. nosorožcem dvourohým, který se ve dvorské zoo narodil. Zároveň zoo získala z Francie na podporu chovu samici jižního bílého nosorožce. Zvíře rozšíří stávající tříčlennou skupinu dvorských jižních bílých nosorožců. Dvorská zoo patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě.

◼ ČESKO

Výbor podpořil nominace soudců do tribunálu EU

Sněmovní evropský výbor dnes podpořil nominaci Jana Passera a Petry Škvařilové-Pelzl na české soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Konečné rozhodnutí o návrhu připadne vládě, která by podle předsedy výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) nominace měla schvalovat 17. prosince. Pokud budou oba kandidáti schváleni, měli by se funkce ujmout od září 2019. Členové Tribunálu SD EU jsou jmenováni na dobu šesti let.

◼ RAKOUSKO

Velkorysý bankomat potěšil zákazníky

Rakouský bankomat vydával více peněz, než kolik po něm zákazníci požadovali. Místo dvacetieurovek přístroj vyplácel padesátieurové bankovky. Důvodem byla chyba pracovnice, která při plnění bankomatu zaměnila přihrádky. Někteří zákazníci výběr peněz opakovali tak dlouho, než vyčerpali svůj limit. Bance v městečku Stockerau u Vídně vznikla v přepočtu škoda ve výši několika set tisíc korun. Tu hodlá po svých zákaznících vymáhat.

◼ Z TWITTERU

Jedním z požadavků spravedlivého procesu je ten, aby v bagatelních věcech náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku.

@usoud_official

Senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti města Nový Jičín a zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci a výrok usnesení Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu, zaručené Listinou základních práv a svobod.

◼ ČESKO

Policie žádá sněmovnu o vydání Roznera ke stíhání

Policie požádala sněmovnu o vydání poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání za výroky o romském táboře v Letech u Písku. Mandátový a imunitní výbor se žádostí začne zabývat v úterý příštího týdne. Hnutí Svoboda a přímá demokracie v prohlášení uvedlo, že zásah státního zastupitelství do případu nese znaky aktivismu a vyvolává otazníky nad objektivitou vyšetřování.

"

Evropská rada by měla zaujmout jasné stanovisko k použití síly u Kerčského průlivu.

Senát ČR

Horní parlamentní komora v usnesení odsuzuje násilné zadržení ukrajinských lodí.

◼ VATIKÁN

V sexuální aféře papež odvrhl dva kardinály

Papež František vyloučil z řad poradců dva kardinály, které původně povolal k reformě římské kurie. Australana George Pella, označovaného za třetího muže Vatikánu, čeká doma soud, veškerá obvinění odmítá. Chilan Francisco Javier Errázuriz je podezřelý, že sexuální a psychické zneužívání mladistvých kryl.

◼ ČESKO

Šojdrová dál prosazuje přijetí syrských sirotků

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vyzvala otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby učinili vše potřebné k dohodě s řeckou vládou o přijetí první skupiny syrských dětí či rodin z uprchlických táborů v Řecku. Babiš iniciativu označil před týdnem za nesmysl.

◼ TANZÁNIE

V přírodní rezervaci má vyrůst elektrárna

Tanzanský prezident John Magufuli podepsal se dvěma egyptskými firmami dohodu o výstavbě vodní elektrárny v jedné z nejznámějších rezervací východní Afriky na řece Rufiji v Selous Game Reserve. Předběžná cena je tři miliardy britských liber. Projekt tvrdě kritizují ekologové a varují, že zničí biotopy volně žijících živočichů.

◼ BANKY

J&T Bance klesl zisk na 1,52 miliardy korun

Tuzemská J&T Banka, která poskytuje služby privátního bankovnictví, vykázala letos za tři čtvrtletí čistý zisk 1,52 miliardy korun. To je v meziročním srovnání pokles o 23 procent. Bilanční suma klesla meziročně o pět procent na 156,3 mi­liardy korun, sdělila J&T. Klientské vklady banky ke konci září stouply meziročně o 12 procent na 116,4 miliardy korun. Naopak úvěry zaznamenaly pokles o tři procenta na 67,1 miliardy korun.

◼ ENERGETIKA

Jaderné elektrárny Ukrajiny opraví i Češi

Společnost Nuvia z Třebíče získala čtyři zakázky na modernizaci jaderných elektráren na Ukrajině celkem za 1,7 miliardy korun. Projekty uskuteční v konsorciu s ukrajinskými partnery pro tamní energetiku NAEK Energoatom. Týkat se budou modernizace klíčových bezpečnostních systémů elektráren, jako jsou reaktor, turbína a záložní dieselgenerátory. Práce potrvají do konce roku 2020, sdělil šéf představenstva Nuvie Martin Pazúr.

◼ AUTA

Schot definitivně nahradí Stadlera v čele Audi

Německý výrobce luxusních automobilů Audi jmenoval novým předsedou představenstva Brama Schota (57), který už od června prozatímně zastupuje bývalého šéfa podniku Ruperta Stadlera. Audi je součástí koncernu Volkswagen. Stadler byl v červnu zadržen v souvislosti s aférou kolem podvodů s měřením emisí naftových vozů. V říjnu s ním automobilka po vzájemné dohodě rozvázala pracovní poměr.

◼ ENERGETIKA

ČEZ koupil pardubickou Domat Control System

Společnost ČEZ ESCO z energetické skupiny ČEZ koupila pardubickou firmu Domat Control System, která se zabývá vývojem, dodávkami a provozem řídicích systémů v budovách, průmyslových areálech a energetice. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík cenu nespecifikoval. ČEZ ESCO získá v pardubické společnosti stoprocentní podíl, dosavadní majitelé však v ní budou působit i nadále.

◼ ELEKTRONIKA

Samsung v Číně zavře továrnu na mobily

Jihokorejský koncern Samsung Electronics ukončí provoz jedné ze svých dvou továren na mobilní telefony v Číně. Důvodem je pokles prodeje kvůli rostoucí konkurenci levnějších přístrojů. Podíl Samsungu na čínském trhu podle výzkumné firmy Counterpoint v prvním čtvrtletí klesl na jedno procento, zatímco ještě v polovině roku 2013 činil 15 procent. Samsung o jeho tržní podíl připravily hlavně domácí značky, zejména Huawei.

◼ ODĚVNÍ BYZNYS

Majitel obchodů Zara zvýšil zisk na 2,44 miliardy eur

Španělský prodejce oděvů Inditex, který mimo jiné vlastní řetězec Zara, zvýšil za devět měsíců svého fiskálního roku čistý zisk o čtyři procenta na 2,44 miliardy eur (63,1 miliardy Kč). Růst podniku přitom brzdí nepříznivý vývoj směnných kurzů. Tržby za devět měsíců do konce října vzrostly o 2,6 procenta na 18,43 mi­liardy eur, zatímco analytici očekávali 18,72 miliardy eur.

◼ JADERNÁ ENERGETIKA

Škoda JS vyvinula vlastní kontejner na palivo

Plzeňská Škoda JS expedovala včera do Jaderné elektrárny Temelín první kontejner na použité jaderné palivo nového typu, který sama vyvinula. Podle smlouvy s ČEZ z roku 2015 jich do roku 2035 dodá celkem 58. Kontejnerů firma od roku 1995 dodala přes 400, a to do jaderných elektráren v ČR, Německu, USA, Švýcarsku, Litvě a Bulharsku. Většinou měly technologickou licenci od německé firmy GNS.

◼ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

KMV se musí zbavit ledového čaje Dobrá voda

Karlovarské minerální vody (KMV) musí převést výrobu ledového čaje Dobrá voda do závodu Toma, výrobek přejmenovat na ledový čaj Toma a celý závod Toma připravit k prodeji. Podmínku stanovil antimonopolní úřad, aby mohly KMV koupit českou i slovenskou pobočku PepsiCo a přitom nenarušily hospodářskou soutěž. Rozhodnutí úřad zveřejnil na svých internetových stránkách.

◼ TELEKOMUNIKACE

EK šetří plán Vodafonu zahrnující převzetí UPC

Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování plánu britské telekomunikační společnosti Vodafone na převzetí aktivit poskytovatele kabelové televize a širokopásmových služeb Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Komise se podle své tiskové zprávy obává, že toto převzetí by mohlo omezit hospodářskou soutěž v Česku a Německu. Transakce zahrnuje mimo jiné největší českou kabelovou společnost UPC.

◼ HUDBA

Tencent Music získal z nabídky akcií 1,1 mld. USD

Největší čínská společnost pro streamování hudby Tencent Music získala z primární nabídky akcií ve Spojených státech téměř 1,1 miliardy USD (25,1 miliardy korun). Nabídka tak ohodnotila celou firmu na 21,3 miliardy USD (téměř 487 miliard korun). S akciemi Tencent Music se začalo obchodovat na burze v New Yorku včera. Čínské firmy získaly v letošním roce bez zahrnutí Tencent Music ze svých vstupů na akciový trh v USA již 7,9 miliardy USD.

◼ TABÁK

Obrat koncernu Geco stoupne na 53 miliard

Obrat českého tabákového koncernu Geco v ČR, na Slovensku a v Německu letos stoupne na 53 miliard korun. Loni činil 50 miliard Kč. Firma v letošním roce otevřela 22 nových prodejen, v tomto týdnu tak dosáhla počtu 300. Firma již dříve ve výroční zprávě uvedla, že její tržby v Česku loni stouply o pět procent na 34,3 miliardy korun. Zisk společnosti se zvýšil o šest procent na 371 milionů korun.

◼ POČÍTAČE

Akcionáři Dellu schválili dohodu s firmou VMware

Akcionáři společnosti Dell Technologies schválili již dříve oznámenou dohodu o odkupu akcií spojených s podílem firmy ve výrobci softwaru VMware. Připravili tak cestu k návratu Dellu na burzu. Dell očekává, že s akciemi se začne obchodovat na newyorské akciové burze 28. prosince. Společnost zlepšila svou nabídku na takzvané tracking akcie VMware, označované jako DVMT, na 23,9 mld. USD (546 mld. korun) z 21,7 mld. USD v listopadu.