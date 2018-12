Postavit v Česku rodinný dům, kancelářský komplex či třeba silnici trvá extrémně dlouho. Na stavební povolení někteří čekají i deset let a podle žebříčku Světové banky Doing Business se Česko řadí mezi čtyřicítku zemí světa, kde se na vyřízení všech formalit potřebných ke stavbě čeká vůbec nejdéle. Vláda slibuje změnu. Do roku 2022 chce kompletně překopat a především zjednodušit stavební právo.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní v rámci snahy urychlit výstavbu přichází s návrhem zcela zásadní změny − plánuje odebrat všem obcím stavební úřady a jejich řízením pověřit přímo stát.

"Je to pro nás velký cíl, nicméně to bude boj a v závěru půjde o politické rozhodnutí," prohlásil na Fóru Zlaté koruny ředitel odboru územního plánování ministerstva pro místní rozvoj Roman Vodný.