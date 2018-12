Povinná škola do 18 let, zavedení nepodkročitelného minima bodů pro přijetí na střední školu s maturitou (tzv. cut-off score), obědy zdarma, peníze pro učitele. Školství je momentálně oborem, kde se nápady hrnou ze všech stran. Kromě toho, že jich je nejvíc, také schytávají největší kritiku. Jen pokaždé z jiného názorového proudu.

Což neukazuje jenom na neutěšený stav školství a vzdělání, ale hlavně na to, že není úplně jasné, co se změnami chce docílit. Protože obědy zdarma patří do boje s chudobou, cut-off score má pomoci zaměstnavatelům a učňovskému školství, prodloužení školní docházky patří k opatřením pro boj s nezaměstnaností a navýšení platů ve školách má pomoci k tomu, aby kvalifikovaní učitelé nepošilhávali po zaměstnání v nejbližším hypermarketu. Samotná vzdělanost je tak jakýmsi vedlejším produktem všech těchto opatření. Realita školství spíš připomíná boj mezi dětmi, rodiči, školami, nezávislými experty na školství, experty na školství z řad politiků a experty na školství, kteří pracují pro veřejnou správu. K boji se přidávají i ředitelé a učitelé, kteří vidí realitu z první ruky a ne vždy se jim líbí. Nebo naopak se snaží zachovat status quo. Výsledky tuzemských škol i proto nevypadají nijak oslnivě. Základní školy jsou, co se týče kvality, silně diferencované podle krajů. Nejhorší je Karlovarský a Ústecký kraj. I tady se ovšem najdou obrovské rozdíly.