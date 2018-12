Bývalo v době adventní v českých zemích zvykem chodit ráno na roráty, ve čtvrtek ale místo toho poslanci na návrh komunistů usednou do lavic a na mimořádné schůzi projednají zdanění církevních restitucí. Už samo to je devětadvacet let po listopadu 89 tristní. Ovšem fakt, že předloha z dílny KSČM se má posunout z prvního do druhého čtení právě teď a tímto způsobem, odhaluje další dvě smutné věci.

Zaprvé je vidět, že rudí úspěšně tlačí na pilu. Pro zdanění náhrad se sice kromě KSČM vyslovují i vládní ANO a ČSSD plus opoziční okamurovci a prezident Miloš Zeman. Přesto bylo od začátku září, kdy se tři týdny před komunálními a senátními volbami o zdanění naposledy mluvilo, překvapivě ticho. Z programu sněmovních schůzí se tento kontroverzní bod vytratil. A už málem klíčila naděje, že plán na druhé okradení církve za posledních sedmdesát let by mohl spadnout pod stůl.