Těžko v ekonomicko-politickém kalendáři najdete více předvídatelnou událost než zveřejnění pravidelného doporučení České národní banky a ministerstva financí, zda stanovovat termín přístupu k evropské měně. Vždy v druhém prosincovém týdnu se dozvíme to samé. Dvě nejmocnější státní instituce s kompetencí "přes peníze" pravidelně dojdou k názoru, že by vláda cílové datum vstupu do eurozóny neměla stanovovat, a tím pádem tedy ani usilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů. To je totiž rozhodující výhybka, od níž vede k přijetí eura docela přímá cesta. Navíc poměrně krátká − do dvou let by mohlo být hotovo.

To Česku samozřejmě "nehrozí". Vláda totiž vždy doporučení bez námitek akceptuje, rozhodnutím odmítnout evropskou měnu se hbitě pochlubí, protože to považuje za zaručený zdroj politických bodů, a další rok je od eura (pokud nějakou hurá akci neuspořádá prezident Miloš Zeman) klid. Jde prostě jen o zcela formální krok. Až tak formální, že už nyní můžeme s takřka absolutní jistotou předpovědět, že stejný závěr uslyšíme znovu v roce 2019, 2020 či 2021 − děj se co děj.