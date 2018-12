Nižší daň na teplo a chlad nebo zvýšení hranice pro uplatnění paušálních výdajů pro malé podnikatele na dva miliony korun podpořili členové rozpočtového výboru sněmovny. Ten ve středu probíral pozměňovací návrhy poslanců k novele daňového zákona před jejím závěrečným schvalováním.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík upozornil na to, že zvýšení limitu pro paušální výdaje už sněmovna schvalovala v září a kvůli vládním stranám vládní návrh neprošel. "Je velká škoda, že hnutí ANO totožný návrh nepodpořilo. Vzniká paradoxní situace, protože to mohlo platit už na letošní rok," řekl Ferjenčík. Poukázal tak na to, že vláda vloni prosadila snížení dvoumilionové hranice na polovinu, aby ji nyní poslanci s doporučením rozpočtového výboru po roce opět zvedli.

Podobně se členové shodli na tom, že by sněmovna měla schválit změnu sazby DPH u ceny za teplo a chlad. Sazba má klesnout ze současných patnácti na deset procent. Návrh má zmírnit dopady zvýšení cen zejména za teplo v souvislosti s nadcházejícím zdražením emisních povolenek.

Neutrálně se výbor postavil ke společnému návrhu Ferjenčíka a poslance za ODS Jana Skopečka. Požadují zvýšit základní daňovou slevu poplatníka ze současných 24 840 korun ročně na rovných 30 tisíc korun. Uvedenou částku si lidé ve svých daňových přiznáních odečítají od příjmů a vzniká jim tak sleva na dani. "Částka je z roku 2008. Klesá tak její význam a roste daňové břemeno," řekl Skopeček. Podotkl, že za dobu, co se sleva neměnila, dosáhla inflace celkem 20 procent a hrubá mzda vzrostla o 30 procent.

Někteří poslanci před výborem se svými návrhy neuspěli. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek navrhoval zavedení pouhých dvou sazeb DPH oproti současným třem. Členové výboru však nepodpořili ani jednu z jím navrhovaných variant − 20 a 10, nebo 19 a 10 procent.

Neuspěl ani Mikuláš Ferjenčík s návrhem vypustit z balíčku uzákonění skryté identity pro celníky při kontrolách EET. "Přijde mi absurdní, aby se kontroly dělaly 'na tajňačku' s krycími doklady. Celní správa si jen uzurpuje další pravomoc," argumentoval pirátský poslanec, výbor však nepřesvědčil.

Chystaný vládní balíček počítá s daňovými úpravami na příští rok. Mění celkem deset daňových zákonů. Mezi nejvýraznější změny bude patřit uvalení spotřební daně na takzvané zahřívané tabákové výrobky.

Už nyní je ale zřejmé, že se do konce roku novela schválit nestihne. Po třetím čtení ji ještě čeká schválení v Senátu, u kterého je pravděpodobné, že novelu poslancům vrátí. Kvůli tomu obsahuje další pozměňovací návrh, aby její účinnost nebyla od 1. ledna příštího roku, ale od dalšího měsíce po vydání této novely ve Sbírce zákonů.