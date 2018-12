Do Prahy přilétá čím dál více lidí. A ruzyňské Letiště Václava Havla se blíží bodu, kdy už takové množství cestujících nebude možné zvládnout. Pro Ruzyni není problémem pouze chybějící ranvej, která by umožnila navýšit počty přistávajících letadel. Ještě více letišti chybí vlakové spojení s centrem města, které by odlehčilo přetížené dopravě, již obstarávají autobusy, auta a taxi.

Tyto problémy v rozhovoru pro HN připouští Václav Řehoř, ředitel státního podniku Letiště Praha: "Bez vlaku, který nás spojí s centrem, se nemůžeme dlouhodobě rozvíjet a neprojde k nám větší množství cestujících." Tato situace otevírá možnost nástupu konkurence v podobě Letiště Vodochody, které patří finanční skupině Penta. Další možností je spolupráce obou firem. Té se však Řehoř brání.