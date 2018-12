"

Těch kauz je tolik, že volič je unavený a nevnímá míru jejich závažnosti.

Jiří Pospíšil

předseda TOP 09 k odmítnutí žaloby premiéra Andreje Babiše na Slovensko ve sporu o evidenci ve svazcích komunistické StB Evropským soudem pro lidská práva

◼ ČESKO/EU

EP by mohl komisi vyzvat k prošetření dotací pro Agrofert

Prošetření zákonnosti všech evropských dotací určených firmám skupiny Agrofert za dobu vládního angažmá českého premiéra Andreje Babiše žádají po Evropské komisi evropští zelení v návrhu usnesení Evropského parlamentu. O rezoluci mají europoslanci hlasovat ve čtvrtek. Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi Babišem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů podle nových unijních pravidel platných od srpna. Premiér střet zájmů odmítá.

◼ NĚMECKO/RUSKO

V archivu byla nalezena Putinova průkazka Stasi

V archivu někdejší východoněmecké tajné policie Stasi byl nalezen identifikační průkaz této nechvalně známé organizace na jméno nynějšího ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom deník Bild, který snímek průkazky s Putinovou fotografií zveřejnil. Putin v Německé demokratické republice v 80. letech působil jako agent sovětské tajné služby KGB. Průkazka Stasi byla vydána na jméno major Vladimir Putin a její platnost do konce roku 1989 byla potvrzena.

◼ ČESKO

EP souhlasil s využíváním systému reverse charge u DPH

Evropský parlament (EP) včera souhlasil se zavedením pravidel, která umožňují používat v boji proti daňovým únikům systém přenesené daňové povinnosti, známý jako reverse charge. Poslanci přijali návrh úpravy, kterou prosazovala Česká republika. Návrh už v říjnu schválili ministři financí zemí EU. Parlament sice nemohl schvalování nijak zablokovat, jeho včerejší souhlasné vyjádření však umožňuje formální zavedení systému do praxe bez časových prodlev.

◼ ČESKO

Senátní výbor chce větší kompenzace pro firmy

Zaměstnavatelům by se podle senátního hospodářského výboru mělo více kompenzovat chystané proplácení mzdy zaměstnancům v prvních dnech nemoci. Výbor kvůli tomu včera doporučil v novele zákoníku práce snížit odvody firem na zdravotní pojištění tak, aby jim byly zhruba pětimiliardové výdaje spojené se zrušením karenční doby v podstatě nahrazeny. Horní komora o normě rozhodne za týden.

◼ ČESKO

Obrana nakoupí nové přístroje pro letouny CASA

Vojenské letouny CASA ve službách české armády dostanou nové komunikační přístroje a avioniku. Nové vybavení získají všechny čtyři stroje, které vojáci používají. O zakázce za 206 milionů korun bez DPH bude dnes informovat vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministerstvo obrany také v příštích šesti letech nakoupí protiletadlové řízené střely až za 1,5 miliardy korun. Určeny jsou pro přenosný raketový komplet RBS-70.

◼ ČESKO

Praha chce odvolat část členů dozorčí rady KCP

Vedení Prahy navrhne na prosincovém zasedání valné hromady společnosti Kongresové centrum Praha (KCP) odvolání zástupců hlavního města z dozorčí rady, včetně bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Praha je menšinovým vlastníkem KCP, většinu akcií vlastní stát. Nové vedení Prahy v uplynulých týdnech již vyměnilo zástupce v dozorčích radách například v Technické správě komunikací nebo v dopravním podniku.

"

Slovenská republika nadále podporuje teritoriální integritu Srbské republiky.

Peter Pellegrini

Slovenský premiér včera potvrdil Aně Brnabičové, předsedkyni vlády Srbska, že Bratislava nemění svůj odmítavý postoj k uznání Kosova.

◼ ČESKO

Dětí v přípravných třídách základních škol loni ubylo

Počet dětí, které chodí do přípravných tříd základních škol, loni poprvé po deseti letech klesl. Zatímco ve školním roce 2016/2017 chodilo do přípravných tříd 4569 dětí, v minulém školním roce to bylo o čtvrtinu méně. Meziročně ubylo loni i samotných tříd a škol, které je nabízí. I tak ale takzvaný nultý ročník v základní škole navštěvovalo v minulém roce o 1478 dětí víc než ve školním roce 2007/2008. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

◼ ČESKO

Po roce 2020 MŠMT podpoří 48 výzkumných center

Ministerstvo školství chce v období let 2020 až 2022 ze státního rozpočtu podpořit 48 velkých výzkumných infrastruktur (VVI), jejich počet tak klesne oproti stávajícímu stavu o 10. Každý rok získají v rámci účelové podpory 1,89 miliardy korun, což je o 170 milionů více než dosud. Vyplývá to z materiálů, které dnes projedná vláda. Snížení počtu plyne zejména z toho, že mezinárodní hodnoticí komise loni provedla evaluaci center.

◼ ČESKO

NGP si za 12 milionů pronajme výstavu Giacomettiho

Vláda se bude zabývat veřejnou zakázkou, kterou zadá Národní galerie Praha (NGP) kvůli přípravě výstavy slavného švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901 až 1966). Ministerstvo kultury předloží návrh na zadání jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením jediného účastníka, hodnota zakázky je 470 tisíc eur (asi 12 milionů korun). Předmětem veřejné zakázky je spolupráce mezi NGP a Nadací Giacometti. Výstava by se měla konat v Praze od června do listopadu 2019.

◼ ČESKO

Protikorupční fond ocenil boj proti znečištění Ústí

Cenu za odvahu letos získala bývalá ředitelka ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí Jana Moravcová, která prosazovala například přísný postup proti lihovaru společnosti PLP v Trmicích na Ústecku v letech 2008 a 2009. Ocenění jí udělil Nadační fond proti korupci. Dalším oceněným se stal například Lukáš Blažej, který se mimo jiné snažil rozkrýt systém odměňování na ústeckém zastupitelstvu.

◼ ČESKO

Syndromem vyhoření trpí každý pátý Čech

Syndromem vyhoření trpí podle odborníků každý pátý Čech. Nejohroženější jsou vrcholoví manažeři, lékaři, zdravotníci, učitelé, policisté a soudci. Informace zazněly na tiskové konferenci Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Takzvaný syndrom vyhoření je reakcí na dlouhodobý stres, který se projevuje především únavou a ztrátou pocitu ze smyslu vykonávané práce.

◼ ŠPANĚLSKO

Španělský ministr pohrozil Katalánsku národní policií

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska pohrozil v dopise katalánské vládě, že do tohoto autonomního regionu pošle národní policii, pokud místní policisté nebudou zajišťovat veřejný pořádek. Informují o tom španělská média. Ministr tak reaguje na víkendové protesty radikálních separatistů z organizace CDR, kteří mnoho hodin blokovali část klíčové dálnice v Katalánsku u Tarragony a místní policie proti nim nezasáhla.

◼ Z TWITTERU

Ruská špionka Maria Butinová, kterou ­zatkli v USA, chce jít na dohodu. Nabízí tedy spolupráci s vyšetřovateli. Tohle by mohlo být opravdu hodně, hodně zajímavé. Pár lidí by mohlo solidně znervóznět…

@VladaFoltan

Vladimír Foltán, spolutvůrce webů tapolitika.cz, serialzone.cz a kfilmu.net

◼ SLOVENSKO/SRBSKO

Slovensko nadále odmítá uznat nezávislost Kosova

Slovensko podle premiéra Petera Pellegriniho nemění svůj odmítavý postoj k uznání Kosova, Bratislava nesouhlasí ani s transformací Kosovských bezpečnostních sil v regulérní armádu. Pellegrini to řekl po schůzce se srbskou kolegyní Anou Brnabičovou. Slovensko je jednou z mála zemí EU, které dosud neuznaly vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008. Slovensko patří k zemím, které podporují ambice Srbska vstoupit do EU.

"

Je to jediná možná dohoda. Není prostor pro nové vyjednávání.

Jean-Claude Juncker

Předseda Evropské komise tvrdí, že již dojednaná podoba smlouvy o brexitu je tou nejlepší a jedinou možnou, nové vyjednávání o vystoupení Británie z EU nepřipouští.

◼ ÍRÁN

Írán se přiznal k dalšímu testu balistické rakety

Írán přiznal, že nedávno provedl další test balistické rakety. Oznámila to íránská agentura Fars. Datum zkoušky ani dolet testované rakety ale neuvedla. Agentura AFP v této souvislosti připomněla, že oznámení přichází týden poté, co se Spojené státy neúspěšně pokusily v Radě bezpečnosti OSN prosadit odsouzení balistického programu Íránu, údajně kvůli jeho raketovému testu z 1. prosince.

◼ USA

Sonda OSIRIS-REx zjistila stopy vody na planetě Bennu

Americká sonda OSIRIS-REx, která na začátku tohoto měsíce po více než dvouleté cestě vesmírem dorazila k planetce Bennu, ohlásila stopy vody. Na webu to oznámil Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Odběr vzorků bude vrcholem mise, kdy se sonda v červenci 2020 k planetce těsně přiblíží a pomocí sběrné hubice se asi na pět sekund přisaje k povrchu. Odebraný mate­riál OSIRIS-REx dopraví zpět na Zemi.

◼ USA

Řeholnice zpronevěřily školní fond za hazard v Las Vegas

Dvě řádové sestry se ve Spojených státech přiznaly, že v uplynulých letech zpronevěřily ze školního fondu 500 000 dolarů (11,4 mi­lionu Kč), které utratily v kasinech v Las Vegas. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Sestry se omluvily a uvedly, že svého činu litují. Kradly peníze, které škola získala ze studijních poplatků a od dárců. Předpokládá se, že peníze zpronevěřovaly déle než deset let.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Kiwi.com získalo podíl v izraelské AeroCRS

Brněnská společnost Kiwi.com, která se zabývá prodejem letenek, získala menšinový podíl v izraelské společnosti AeroCRS. Navázala tak strategické partnerství se správcem dat více než 60 aerolinek. Zpočátku bude platforma Kiwi.com přidána jako distributor do sítě izraelské firmy a letecké společnosti využívající její rezervační systém budou mít zajištěný přístup k distribuční síti brněnské firmy.

◼ MĚNOVÝ TRH

CFBF se stala správcem mezibankovních sazeb

Společnost Czech Financial Benchmark Facility (CFBF) získala jako první firma v kontinentální Evropě oprávnění k činnosti administrátora referenčních úrokových sazeb podle evropského nařízení. Firma je administrátorem PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), což je referenční úroková sazba, která ukazuje, za kolik jsou banky ochotny nabídnout peníze na mezibankovním trhu.

◼ STAVEBNICTVÍ

Bratislavský hrad opraví i dvě české firmy

Tříčlenné konsorcium tvořené slovenským podnikem VHS-PS a českými společnostmi VW Wachal a Trade Fides získalo zakázku za 16,15 milionu eur (téměř 418 milionů Kč) na rekonstrukci objektů v areálu Bratislavského hradu. V soutěži bylo předloženo šest nabídek. Kroměřížská firma VW Wachal uvedla, že na zakázce se bude podílet ze 40 procent.

◼ PERSONÁLIE

Asociaci pojišťoven dál povede šéf Kooperativy

Generální ředitel a předseda představenstva pojišťovny Kooperativa Martin Diviš (45) bude další dva roky prezidentem České asociace pojišťoven. Viceprezidentem asocia­ce zvolili včera členové jejího shromáždění Marka Jankoviče (Česká pojišťovna) a Dušana Quise (Allianz pojišťovna).

◼ EUROZÓNA

Investoři věří německé ekonomice o něco více

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v prosinci zlepšila. Růst ve čtvrtém čtvrtletí ale bude slabý a export čelí rizikům ze zahraničí, například brexitu či obchodním sporům. Ve své včerejší zprávě to uvedl výzkumný institut ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na minus 17,5 z listopadových minus 24,1 bodu.

◼ SVĚTOVÁ EKONOMIKA

Prodej aut v Číně klesl nejvíce za sedm let

Prodej nových aut v Číně se v listopadu meziročně propadl o 13,9 procenta na 2,55 milionu vozů. Pokles byl nejvýraznější od ledna 2012. Od ledna do listopadu se prodej aut snížil o 1,7 procenta na 25,4 milionu, a zemi tak hrozí první celoroční pokles prodeje minimálně od roku 1990, uvedl svaz CAAM. Čína je největším automobilovým trhem světa.

◼ CUKROVINKY

Ferreru Česká vzrostly tržby na dvě miliardy

Firma Ferrero Česká za finanční rok končící loňským srpnem zvýšila tržby meziročně o 13,5 procenta na více než dvě miliardy korun, z toho se zboží za 1,3 miliardy korun prodalo v ČR, zbytek činil vývoz na Slovensko. Zisk vzrostl o 56 procent na 55,3 milionu korun. Firma to uvedla ve výroční zprávě ve sbírce listin. Firma vyrábí například cukrovinky Ferrero Rocher či pomazánku Nutella.

◼ HYPOTEČNÍ TRH

Zástavní listy budou mimo insolvenční řízení

Hypoteční zástavní listy dostanou nová pravidla, která by je měla zatraktivnit pro investory. V případě úpadku toho, kdo listy vydal, budou tyto cenné papíry vyňaty z insolvenčního řízení. Příslušný zákon včera podepsal prezident Miloš Zeman, informoval Hrad. Hypoteční zástavní listy jsou instrumentem, který hypoteční banky využívají na financování hypoték.