Z celé republiky je nejmenší rozdíl mezi cenou staršího bytu a novostavby v Jihomoravském kraji. V průměru je to 11,5 procenta. V Praze je rozdíl přibližně pětinový. Na opačném konci je Ústecký kraj, kde se cena staršího a nového bydlení liší téměř o 200 procent. Ukazuje to srovnání zpracované společností Central Group, největším rezidenčním developerem v tuzemsku.

Ceny starších bytů, a to včetně těch v panelových domech, v posledních letech rychle dohánějí novostavby. Takzvaný sekundární trh se veze na vlně vysoké poptávky po bydlení, které hrály do karet výhodné úvěry na bydlení. K tomu, že nejmenší rozdíly mezi cenami starších a nových bytů jsou v Brně a Praze, do značné míry přispívá nedostatečné tempo výstavby. Proces povolování staveb v posledních letech zbrzdil, což už začíná vadit nejen investorům, ale i politikům. Pořízení vlastního bytu se přitom prodražuje hlavně obyvatelům velkých měst, kde platy nerostou tak rychle jako ceny nemovitostí.

"Nových bytů se staví málo, lidé ale potřebují bydlet, a proto je vyšší poptávka po starších bytech. Nůžky mezi primárním a sekundárním trhem se hodně přibližují," říká Marcel Soural, předseda představenstva developerské společnosti Trigema.

Novostavby jsou pro stále větší počet lidí cenově nedostupné. Jejich průměrná cena dnes v Praze osciluje kolem 100 tisíc korun za metr čtvereční. To znamená, že nový, asi 70metrový byt průměrně vydělávajícího člověka vyjde na 14,4 roku jeho celkových příjmů. Na starší bydlení by s průměrným příjmem spořil jen o 2,5 roku méně.

Nové byty jdou méně na odbyt i v Brně. "Pokles prodejů bezesporu souvisí s růstem cen bytů," komentuje Alexej Veselý, výkonný ředitel developera Trikaya. Loni v září se dal v Brně sehnat nový byt za cenu v průměru 3,28 milionu korun, letos už to byly čtyři miliony.