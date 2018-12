Že politici popírají svými činy vlastní slova, to se občas stává. Ale aby to někdo předvedl v tak krystalické podobě jako karlovarská hejtmanka, předsedkyně Asociace krajů a poslankyně za hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová, je téměř přírodní úkaz.

Svou politickou dráhu založila bývalá učitelka a ředitelka školských a kulturních zařízení na kritice kumulace funkcí. Psal se rok 2013, když coby karlovarská krajská zastupitelka (tehdy za opoziční ODS) podala návrh na odvolání hejtmana a poslance za ČSSD Josefa Novotného. Mimo jiné proto, že prý kvůli souběhu funkcí neměl čas na řízení kraje. V roce 2016 se sama stala (už za hnutí ANO) hejtmankou a šéfkou Asociace krajů a loni na podzim se nechala zvolit poslankyní sněmovny.

"Vždycky jsem kritizovala a kritizovat budu kumulaci funkcí, protože zastávám názor, že se věci mají dělat na maximum, na sto procent," dušovala se ještě letos v březnu s tím, že do konce roku opustí funkci hejtmanky. Kdeže loňské sněhy jsou. Jen co se Mračková Vildumetzová nechala kolegiem hejtmanů znovu zvolit šéfkou asociace, už mluví jinak. "Jsem především proti kumulaci odměn, proto jsem předložila návrh zákona, který konečně tohle vyřeší," uvedla aktuálně pro Český rozhlas. Co vyřeší? Snad ono dělání věcí "na maximum, na sto procent"? A proč hejtmance kdysi tak vadily dvě funkce jejího předchůdce Novotného, když si teď sama dává závazek zvládnout tři? O nějakém opouštění postů už ani nemluví. Jak by prý mohla zklamat důvěru voličů nebo kolegů hejtmanů! Vyřeší to, dokáže to. Možná je i v politice problém sehnat na volná místa lidi.

Zatímco Novotný kdysi z postu hejtmana nakonec odstoupil, naše mnohoobročnice zůstává a nabízí šidítko jménem lex Mračková Vildumetzová proti kumulaci odměn. Že nic takového nikdo nežádal, protože poptávka zněla "co politik, to výkon v rámci jediného úvazku"? To političce ANO evidentně nevadí. Teď je hlavní, aby se vlk lidské závisti nažral a… znáte to.

