Pozor, kvíz: co je nejpozoruhodnější na výroku "Andrej Babiš neuspěl ani ve Štrasburku a zůstává v registru agentů StB"? Správně. Nejpozoruhodnější je, že tento výrok zní naprosto nudně. Spolupráce Andreje Babiše s tajnou službou zločinného komunistického režimu je jeho voličům naprosto lhostejná a i jeho odpůrci se dávno vzdali naděje, že by na tom mohl jakýkoli soudní verdikt něco změnit. O současném Česku to vypovídá vlastně úplně všechno.

Věcně vzato není moc co řešit. Babiš je, coby agent Bureš s registračním číslem 25085, zmíněn ve 12 různých svazcích vedených StB. Nynější premiér se sice na Slovensku léta domáhal verdiktu, že s StB nespolupracoval, ale ve finále neuspěl. Soudy řekly, že k vymazání jeho jména ze seznamu agentů není důvod. A chybu na jejich rozhodování nenašel ani Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, ke kterému se Babiš nakonec odvolal. Hotovo dvacet.

Babiš se sice chce soudit dál s argumentem, že "několikrát vyhrál a Ústavní soud verdikt z nepochopitelných důvodů zrušil". Ale změnu výsledku lze čekat jen velmi těžko. Důvody pro postup slovenského Ústavního soudu jsou totiž jasné. Babiš žaloval slovenský Ústav paměti národa, který jen archivuje materiály StB. A za to, že v materiálech je Babiš veden jako agent Bureš, archiváři opravdu nemůžou. Ústavní soud proto logicky došel k závěru, že Babiš žaloval špatnou instituci. Ještě důležitější ale je další část nálezu slovenského Ústavního soudu: svědectví estébáků, kteří tvrdili, že si celou Babišovu spolupráci vymysleli, se podle něj nedají brát vážně. "Režim založený na komunistické ideologii byl podle zákona nemorální a odsouzeníhodný. Skutečnost, že okresním soudem vyslechnutí svědci, bývalí příslušníci StB, se svou činností na prosazování takového režimu podíleli, vyvolává pochybnosti o jejich důvěryhodnosti," napsali slovenští ústavní soudci. Plyne z toho, že pokud bude Babiš v budoucnu žalovat jakoukoli instituci, soudy těžko mohou přihlédnout ke svědectvím bývalých estébáků, která, jak před časem trefně napsal slovenský list Sme, "smrdí ovlivnitelností a jsou v rozporu s logikou příběhů". Takže cejch agenta StB Andreji Babišovi s velkou pravděpodobností zůstane, i kdyby se on i jeho právníci stavěli na hlavu či jiné části těla.