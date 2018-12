Sušická společnost Dopla Pap začala vyrábět papírové obaly už v roce 1933, tehdy ještě jako součást místní slavné sirkárny Solo. Papír však později nahradil plast. Podnik se zaměřil hlavně na výrobu plastových kelímků na jogurty a před 12 lety rozjel i produkci plastových talířů či tácků na jedno použití. Dnes se však k výrobě papíru opět vrací.

Důvodem je především vznikající evropská směrnice, která má od roku 2021 zakázat některé jednorázové plastové výrobky, jako jsou brčka, vatové tyčinky nebo právě talíře a příbory. O návrhu se má v Bruselu jednat příští týden, Evropský parlament by ho pak mohl definitivně schválit v únoru.

Některé podniky se však chovají tak, jako by již směrnice platila. "Možná je to trochu povyk a hysterie, ale naši zákazníci už na to reagují. Začínáme proto rozšiřovat program, který už ve firmě máme, a to je výroba z buničiny a papíru," říká Vladislava Křížová, finanční ředitelka Dopla Pap. Zákaz jednorázových plastů by se však podle ní společnosti příliš nedotkl. Na plastové kelímky na jogurt, které tvoří většinu tržeb podniku, se zákaz nevztahuje.