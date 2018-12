Pro rozvoj pražského Letiště Václava Havla je zásadní paralelní dráha a spojení do centra vlakem. Mohutné investice ale ředitel společnosti Letiště Praha Václav Řehoř zatím nechystá a je spíše opatrný. "Budeme v investicích postupovat sendvičově. Nezopakujeme chybu jako některá jiná letiště," říká v rozhovoru pro HN.

HN: Odhad cestujících pro pražské letiště byl letos 17 milionů. Splní se to?

Zatím to vypadá na 16,8 milionu. I tak je to další rekordní růst. Ve třetím čtvrtletí, které je vždycky nejvytíženější, jsme rostli o devět procent, jinak je v Evropě průměr pět procent. Hodně si cením růstu pasažérů na dálkových linkách, který se zvýšil skoro o třetinu.

HN: Přibudou nové dálkové lety?

Od příštího roku začne létat už třetí linka do USA. Po New Yorku a Filadelfii to bude Newark v New Jersey. Pořád jsou to ale sezonní linky postavené na turistech létajících do Prahy.