Zatímco zvýšení sazeb na nejbližším zasedání Fedu, které se koná příští týden, trh bere jako hotovou věc, horečná debata probíhá, co se týče vývoje sazeb v roce 2019. S tím, jak se sazby odlepily od nuly, do hry více a více vstupuje pojem neutrální sazby. Ta neurychluje ani nezpomaluje růst ekonomiky.

V posledních týdnech se od amerických centrálních bankéřů začaly ozývat hlasy, že se sazby blíží neutrálu. Vzhledem k tomu, že jedním z nich byl předseda Fedu Jerome Powell, trhy zareagovaly. Sazba 10letého dluhopisu, která v sobě odráží očekávaný budoucí vývoj sazeb Fedu, poklesla z 3,05 na 2,85 procenta.

Otázka ale zní: blíží se americká centrální banka skutečně neutrálu? Jelikož jde o nepozorovanou veličinu, musí být pomocí modelů odhadnuta z reálných dat. A různé modely poskytují různé výsledky. Možná nejlepší metoda, jak poznat, zda se sazby opravdu blíží neutrálu, se skrývá ve slavné písni Boba Dylana, ve verši: "The answer, my friend, is blowing in the wind." Zkrátka je dobré sledovat přicházející data, což je přístup, ke kterému v současnosti Fed směřuje.

A data podle mě ukazují, že Fed přestává ekonomice dodávat růstový impulz − nemovitostní trh slábne, tento měsíc zvolnila tvorba pracovních míst a zároveň s tím se zastavil růst akciového trhu.

