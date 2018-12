Reforma psychiatrie v Česku už není jen "sněžný muž yetti", o němž všichni mluví, ale nikdo jej neviděl. Po letech diskusí jsou tu první konkrétní výsledky. Ukázala to debata, kterou uspořádaly vydavatelství Economia a organizace Revenium, jež pomáhá lidem s handicapem uplatnit se na trhu práce.

Výrazně k tomu přispívají nově vznikající centra duševního zdraví. "Pět už jich existuje, šestnáct se spouští od ledna a dalších devět je ve výběrových řízeních. Měla by začít fungovat od března příštího roku," nastínila Lenka Krbcová Mašínová z ministerstva zdravotnictví, kde má na starosti projekt Deinstitucionalizace péče o duševní zdraví.

V krajích vznikly první multidisciplinární týmy, jejichž úkolem je pomoci pacientům po návratu z intenzivní léčby začlenit se do života. Se všemi praktickými věcmi − od hledání bydlení přes čerpání sociálních dávek až k návratu do práce. Podle vize, že do patnácti až dvaceti let bude v Česku pracovat 450 takových týmů.