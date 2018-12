Tři roky působil novinář Jakub Kalenský v týmu, který měl v rámci evropského "ministerstva zahraničí" za úkol bojovat s kremelskou propagandou. "Myslím, že se nám o reálnosti této hrozby podařilo přesvědčit většinu politiků. Míra neaktivity některých z nich je ale pořád doslova sebevražedná," říká Kalenský.

V bruselské hantýrce dostal tým pojmenování East Stratcom, protože jeho hlavním úkolem bylo lépe komunikovat se zeměmi Východního partnerství. Zejména v době, kdy Ukrajina, Moldavsko a Gruzie podepisovaly asociační dohodu s EU, Brusel nedokázal vysvětlovat srozumitelným jazykem důsledky tohoto kroku. V médiích a především na sociálních sítích kolovalo obrovské množství nejrůznějších fám. Jakub Kalenský se v rámci oddělení soustřeďoval na sledování toho, jak se proruské dezinformace šíří po Evropě. Nyní bude pracovat pro americký think-tank Atlantic Council.

Motivace může být různá

Na jaře 2014 se v Česku objevila celá řada webových stránek, které usilovně šířily Kremlem vyráběné zprávy o tajné základně CIA na Krymu, pogromech kyjevských neonacistů na synagogy a o zvěrstvech ukrajinské armády. V Česku je nejznámější server Aeronet, jehož šéfredaktor se podepisuje jen jako Vedoucí Kolotoče. Kalenský dal dohromady tým novinářů i akademiků z celé Evropy a začal sledovat propojení.

"Motivace těch médií může být různá. Můžete být přímo placení ruským státem jako Sputnik nebo RT. Můžete tomu upřímně věřit. Nebo budete vědět, že to je lež, ale budete to cynicky šířit, protože z toho budete mít politický nebo finanční prospěch. To já nemohu vědět, já jen vidím, jak se stejné zprávy šíří z ruskojazyčných zdrojů po celé Evropě," říká Kalenský.

Pracovní týden mu začínal v neděli večer, když sledoval "analytickou" politickou show Dmitrije Kiseljova a Vladimira Solovjova v televizi. Kiseljov, který je současně šéfem agentury Rossija Segodňja, pod kterou spadá i Sputnik a televize RT, patří mezi ty, kteří určují, co se (nejen) ruští diváci z obrazovek televizí dozvědí. Současně se dovede i rozvášnit. V jednom z pořadů například řekl, že orgány homosexuálů se nesmí používat pro transplantace, a doslova prohlásil, že "srdce gayů je třeba spálit".