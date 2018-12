Karlovarský kraj

1. místo Kristina Tomandlová

Specializuje se na výrobu originálních pracovních uniforem pro hotelový a wellness program ve spolupráci s německou firmou, která tyto výrobky dodává do Německa, Rakouska a Švýcarska. Díky dlouhodobé spolupráci s touto firmou si udržuje přehled o profesních trendech v oboru gastronomie. Na tuzemském trhu vytváří pro jednotlivé klienty specifické kolekce oděvů. "Nyní, vzhledem ke kladným a doporučujícím ohlasům, hledáme cesty ke zvýšení kapacity výroby a k udržení stávající dobré kvality," uvedla Kristina Tomandlová. Jejími zákazníky jsou například hotely Savoy, Bristol, Kolonáda, Imperial Karlovy Vary nebo Grandhotel Pupp.

Olomoucký kraj

1. místo Jiří Ďuriš

Chtěl se jako nadšený student průmyslového designu věnovat něčemu, co v průběhu posledních desítek let nepodstoupilo žádný redesign. Vzpomněl si na pohřeb své matky v 80. letech, který se nesl v duchu bezmoci a smutku. Od té doby se toho v tomto směru moc nezměnilo. Dlouho vymýšlel nové tvary pohřebních předmětů a hledal správnou cestu. Poté co byl první model na světě, navštívil několik lidí z pohřebních ústavů a krematorií. Nyní má domluvenou spolupráci s více než 80 pohřebními službami po celé ČR. "Můj produkt je jiný nejen tvarem a barevností, ale hlavně myšlenkou návratu důstojného rozloučení," uvádí Ďuriš.

Jihomoravský kraj

1. místo Hana Bartoníková

Věnuje se vinařství a vinařské turistice. "Jsme rodina, která dlouhodobě s úctou a pokorou vzhlíží k rakouskému modelu agroturistiky, kde se vše vzájemně doplňuje, přistupuje se šetrně k přírodě a výsledkem je spokojená rodina sedláka," říká Hana Bartoníková. Vybudovala malý penzion a butikové vinařství. Vzápětí zřídila informační centrum, pro hosty začala pořádat různé výlety do vinic a provádí sklepními uličkami. Samostatnou kapitolou je pěstování černého bezu, této u nás neprávem opomíjené byliny. Aktuálně s manželem hospodaří na 11 hektarech vinic a jednom hektaru sadu bezu černého.

Hlavní město Praha

1. místo Jan Král

Hned od začátku mělo jím vyrobené müsli v rodině a mezi známými skvělý ohlas. První "výrobnu" zřídil v rodném pokoji u rodičů. Pekl vždy v neděli a přes týden prodával známým. Později spustil e-shop a müsli zamířilo do prvních obchodů. Nyní už má samostatnou provozovnu v Horoměřicích. Dodává přibližně do sta koloniálů a obchodů se zdravou výživou. V portfoliu má 18 druhů výrobků. "Chci udržet trend pozvolného růstu rozšiřováním věrné zákaznické základny. To, co dělám, nevede k rychlému zbohatnutí, beru to jako způsob celoživotní obživy," říká Jan Král. Kromě müsli vyrábí pečené ořechy v medu, pečenou kaši a sušenky.

Liberecký kraj

1. místo Ladislav Sluka

Začal s několika kusy ručního nářadí a v dílně trávil 16 hodin denně. Specializuje se na výrobu nábytku gotického a inspirovaného gotikou. "Postupně jsem se věnoval hlubšímu studiu starých technik a užíval je v praxi. Více jsem začal vyrábět ručně, používat kostní klíh, povrch ručně hoblovat. Přestal jsem vyrábět na strojích a většinu práce dnes dělám ručně, tak jako ve středověku," říká Ladislav Sluka. Jeho nábytek byl vystavován u příležitosti výročí Karla IV. v muzeu v Tišnovském klášteře, nejvýznamnější pro něj byla výstava v Rožmberském paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Koruna na dlani.