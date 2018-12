Zlínský kraj

1. místo Retigo

Hlavním produktem firmy, která vyrábí gastronomická zařízení, jsou parní konvektomaty. Retigo má své vlastní výrobní prostory, vývojové a testovací centrum, předváděcí a prodej­ní centra a další technicko-hospodářské zázemí. Podnik prodává nejen na tuzemském trhu, ale především na těch zahraničních. Téměř 80 procent produkce je exportováno do celého světa, hlavně do Německa, Švýcarska, Singapuru a Japonska. Úspěch společnosti stojí především na zaměstnancích. "V první řadě je důležitý výběr lidí, aby složení týmu bylo kvalitní a tím jsme dosáhli příjemného pracovního prostředí," uvádí manažer marketingu Pavel Vokatý.

Další pořadí: 2. místo Servis Climax, 3. místo Hydraulics

Hlavní město Praha

1. místo Workswell

Nyní vyrábí 17 různých typů přístrojů a sedm typů softwaru spojených s bezdotykovým měřením teploty. Pro jejich distribuci má firma v Evropě, Asii i USA řadu distributorů, kteří zajišťují prodej a také propagaci podniku. "Za největší úspěch považujeme to, že jsme na světových trzích úspěšní s výrobky, které lze zařadit do high-tech a které se v Česku nikdy předtím nevyráběly," uvádí spoluzakladatel Jan Sova. V jistých směrech začala společnost udávat tempo, jde například o termovizní systémy pro drony, v dohledné budoucnosti to budou i protipožární systémy. Výrobky jsou využívány mimo jiné při lokalizaci tepelných ztrát budov.

Další pořadí: 2. místo TwinArt, 3. místo Moira

Středočeský kraj

1. místo Colognia press

Celorepublikové pořadí 1. místo Retigo

2. místo Workswell

3. místo Oltis Group

Mezi produkty podniku patří hlavně speciální etikety, ale zabývá se i visačkami, flexibilními obaly, nekonečnými pásy nebo vstupenkami. Firma vybudovaná od nuly vyrostla během 22 let na podnik téměř se 130 zaměstnanci. "Samozřejmě úplně nejdůležitější je výroba. To je to, co nás živí. Lidé, kteří pracují se stroji, jsou úplně nejdůležitější, alespoň já to tak vnímám. Považuji je za specialisty a mágy, protože ovládat tiskové stroje 21. století je těžké," říká marketingová manažerka Lucie Slauková. Firma tiskne také technikou DPG obaly se speciální značkou, která umožňuje vrátit zálohovanou plastovou lahev jako v sousedním Německu.

Další pořadí: 2. místo Chalk, 3. místo EBAS

Moravskoslezský kraj

1. místo Stoklasa textilní galanterie

V České republice má společnost třináct kamenných prodejen. Z podnikání v rodinném domě se rozrostla na velkou společnost zaměstnávající stovky lidí nejen v opavském regionu. "Letos jsme otevřeli nový velký sklad v Bolaticích, naplněný nejmodernějšími technologiemi, díky nimž budeme schopni zákazníkům poskytnout ještě lepší služby," říká spolumajitelka Alice Stoklasová. Zákazník bude mít neustálý přehled o zásobě každé barevné varianty zboží. V prodejnách firma pořádá kreativní kurzy, kde si mohou zákazníci vyzkoušet různé techniky a naučit se něco nového.

Další pořadí: 2. místo Krnovská škrobárna, 3. místo BeWooden Company

Olomoucký kraj

1. místo Oltis Group

Působí jako integrátor informačních systémů podporujících všechny procesy a segmenty železniční dopravy, od datové základny a číselníků až po softwarovou pod­poru řízení provozu, nákladní a osob­ní dopravy. Je řešitelem řady rozsáhlých informačních systémů pro řízení železniční dopravy s celosíťovou působností a vazbami na evropskou dopravní síť. Podílí se také na návrhu, vývoji a testování informačních standardů v oblasti železniční dopravy. "Přístup k zákazníkovi se opírá o kompaktní tým specialistů, kteří jeho potřeby identifikují a analyzují a navrhnou i zrealizují jejich řešení," říká výkonný ředitel Miroslav Fukan.