Když v restauraci v televizní věži v centru Berlína ochutnáte kachní stehno nebo si dáte při cestování po Británii ve vlacích Virgin Trains teplou zeleninu k cizrnové pomazánce, můžete si být jisti, že jídlo na talíř putovalo z českého stroje. Konvektomaty rožnovské společnosti Retigo, tedy multifunkční zařízení určená k vaření, pečení, smažení či grilování, používají kuchaři po celém světě. Ať už je to v restauracích s michelinskými hvězdami, na ropné plošině v Severním moři nebo ve školních jídelnách od USA po Japonsko. A právě společnost Retigo se stala letošním vítězem soutěže Vodafone Firma roku 2018. Za úspěchem propracovaných nerezových trub české firmy stojí podle jejích šéfů hlavně šikovní a motivovaní zaměstnanci, dlouhodobé zaměření na jeden produkt, sebedůvěra a inovace.

Podnik se nebojí vymýšlet novinky, které kuchařům usnadní práci. Například změnil zažitou praxi konkurence a otočil umístění nádob, ve kterých se jídlo připravuje. "Gastronádoby vkládáme dovnitř konvektomatu na šířku jako do domácí trouby. Běžně se to ale dělá na délku. Jako výrobce tím sice ušetříte materiál či místo v kuchyni, ale kuchař pak nevidí úplně dozadu té nádoby. Navíc když ji vytahuje seshora a je plná horké šťávy, může se opařit," popisuje ředitel Retiga Norbert Pelc s tím, že i taková zdánlivá maličkost kuchařům zjednoduší práci. Podniku se podle něj daří i proto, že si zachovává od začátku svůj specifický přístup k zákazníkům i zaměstnancům. "Náš přístup je takový neoficiální, lidský. Chováme se ke všem stejně," vysvětluje Pelc.

Retigo K názvu společnosti zakladatele inspirovala česká spisovatelka a autorka kuchařek Magdalena Dobromila Rettigová.

Firmu založilo v roce 1993 pět spoluzakladatelů. Vyrábí především konvektomaty do restaurací, řetězců či jídelen a pečicí pece do pekařství supermarketů. Konvektomaty mají různé velikosti – dokážou připravit od 50 do 800 jídel najednou. Jejich ceny se pohybují od 120 tisíc do 700 tisíc korun. Retigo nabízí i další doplňující výrobky svých partnerů, jako například udírny nebo holdomaty, které udržují teplotu pokrmů.

Ročně společnost vyrobí pět tisíc konvektomatů. Pracuje pro ni přes 200 lidí, z toho i pět kuchařů. Do výroby a vývoje Retigo ročně investuje desítky milionů korun. Loni měl podnik obrat téměř 500 milionů.

Společnost má pobočky nebo zastoupení v desítkách zemí světa. Export jí dělá až 80 procent obratu.

Retigo zvítězilo v soutěži Vodafone Firma roku 2018.

Jaroslav Kudela, jeden ze spoluzakladatelů firmy, to dokládá historkou z Asie. Když jeli spolu s Pelcem v roce 2006 prezentovat podnik na gastronomický veletrh do Singapuru, navlékli montérky, vzali do rukou vrtačky a na výstavišti si smontovali svůj stánek. "Všechny ostatní firmy si tam sestavení stánku objednaly. Takže když jsme přišli druhý den v oblecích, ostatní se na nás dívali jako na raritu," vzpomíná Kudela.

Takový přístup se očividně vyplácí. V posledních letech roste obrat firmy dvouciferným tempem. Loni se zvýšil o 18 procent téměř na půl miliardy korun a letos podnik počítá s obdobným růstem. "V loňském roce jsme přišli s novým modelem, který rozšířil naše portfolio. Získali jsme také významného zákazníka v Číně, pro něhož jsme dělali 600 konvek­tomatů, a v Rusku se nám povedlo vystřídat naši německou konkurenci u největšího řetězce v zemi," popisuje Pelc, co táhlo tržby nahoru. Letos se firmě podařilo najít partnera také na americkém trhu. Zatím dolaďuje všechny certifikace, od příštího roku ale chce tento trh konvektomaty "zaplavit". Vstup do USA stál společnost několik milionů korun, počítá však, že se jí investice brzy vrátí. "V USA je konvektomat poměrně nová technologie. Chceme vyvážet do škol a řetězců, je tam velký potenciál," říká Pavelka.

V posledních třech letech Retigo investovalo do rozvoje firmy sto milionů korun a nyní plánuje postavit další halu. Podnik počítá s tím, že díky novým trhům zdvojnásobí výrobu a vyprodukuje i 10 tisíc nerezových chytrých trub ročně. Tím se zařadí do top pětky výrobců konvektomatů na světě.