Protesty žlutých vest jsou katastrofou pro francouzskou ekonomiku, konstatoval tamní ministr financí Bruno Le Maire. Prezident Emmanuel Macron to pochopil. V reakci na dlouhotrvající demonstrace slíbil řadu opatření v hospodářské a sociální oblasti, která by měla přispět ke zlepšení situace obyvatel země. Hněv občanů, kteří vyšli do ulic, označil za hluboký a oprávněný. Znamená to odklon od předvolebních slibů.

Místo předvánočního shonu a nakupování zachvátily centrum Paříže a její slavné obchodní čtvrti demonstrace lidí, kteří protestují proti vysokým cenám pohonných hmot a celkově slábnoucí kupní síle. Mnohé velké obchodní domy jako třeba slavné Galeries Lafayette či Printemps mají zavřeno. Výrobce luxusních kabelek Louis Vuitton své prodejny v centru města zabarikádoval a s ním i další firmy.

Ani to některým nepomohlo. Radikálové rozbíjeli výlohy, šli hojně po známých značkách jako Apple nebo Dior a v mnoha z nich rabovali. Po celé zemi další žluté vesty blokují silnice a dálnice. Macron násilí odsoudil a slíbil, že obnoví v zemi pořádek.

Méně turistů, méně tržeb

Le Maire odhaduje, že demonstrace, které se konají už od poloviny listopadu, vymažou z růstu hospodářství ve čtvrtém čtvrtletí 0,1 procentního bodu.

Fotky a videa ukazující násilí v ulicích Paříže mohou poškodit také image Francie u zahraničních investorů. "Nemám zatím přesná data, ale čtu zahraniční tisk. To, co se tu děje, není moc dobré pro atraktivitu naší země," řekl ministr.

Už měsíc ve Francii s větší či menší intenzitou demonstruje hnutí pojmenované podle reflexních vest, které nosí motoristé v případě nehody. Vůbec nejhorší situace byla o uplynulých sobotách, kdy se demonstranti sjeli do Paříže.