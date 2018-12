Nadměrné pití alkoholu stojí českou společnost každý rok 59 miliard korun. Je to zhruba pětinásobek toho, co stát z alkoholu vybere na daních. Ukazuje to čerstvě zveřejněná studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), kterou si objednal Úřad vlády. Do ztrát se přitom započítává nejen přímá léčba alkoholiků, ale třeba i to, že pijani mají horší výkonnost v zaměstnání. Člověk, který je závislý na alkoholu, stojí firmu nebo stát kvůli menší produktivitě více peněz než zaměstnanec, který nepije. Společnost tím každý rok přichází zhruba o 26 miliard korun.

Druhou největší položkou jsou náklady zdravotního systému. Za léčbu třeba těžkého poškození jater, vysokého krevního tlaku či závislostí na alkoholu dá stát ročně kolem 12 miliard korun. Miliardy stojí také kriminalita alkoholiků nebo úrazy spojené s dopravními nehodami. Loni zemřelo na silnicích 42 lidí v důsledku pití za volantem.

Už několik let spotřebují Češi průměrně 11,7 litru čistého alkoholu na osobu, čímž se řadí dlouhodobě k největším pijanům v Evropské unii. "Rizikově pije v Česku alkohol kolem 900 tisíc lidí," říká spoluautor studie Tomáš Mlčoch. Za rizikové pití považují lékaři u mužů dvě piva či čtyři deci vína denně, u žen jedno pivo či dvě deci vína. Alkoholismus Čechů začíná být podle autorů studie vážný celospolečenský problém.