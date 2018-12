Vztahy mezi Čínou na jedné straně, USA a Kanadou na straně druhé utrpěly vážnou újmu. Důvodem je zatčení finanční ředitelky čínského koncernu Huawei Technologies Meng Wan-čou v kanadském Vancouveru. Tamní úřady v noci na dnešek rozhodly, zda vyhoví žádosti Washingtonu a vydají ji do USA. Tam by mohla skončit na dlouhá léta za mřížemi.

Podle singapurského listu Straits Times dostat manažerku do USA může být proces i na několik let. Dokud by k vydání nedošlo, soudce ji může držet v kanadské vazbě.

Manažerka čelí ve Spojených státech obvinění, že Huawei obcházel západní sankce vůči Íránu. Peníze, které banky převáděly na účty Huaweie, ve skutečnosti s jejím vědomím končily na účtu hongkongské firmy Skycom dodávající telekomunikační zařízení Teheránu.

Fakta o HuaweiI Úspěšná a dravá firma Huawei, významný dodavatel telekomunikačního zařízení, patří k firmám, na které Peking hodně spoléhá v plnění programu průmyslové modernizace nazvaného "Made in China 2025". Jde hlavně o zavádění bezdrátových sítí páté generace. Tržby společnosti během letošního prvního pololetí meziročně stouply o 15 procent a v přepočtu přesáhly 50 miliard dolarů. Je stále méně vítána I když se jí ekonomicky daří, stojí před velkým problémem. Přibývá zemí, které její přítomnost na svém trhu vnímají jako bezpečnostní riziko. Nejenom USA, ale také Austrálie, Nový Zéland nebo Japonsko.

V placené části se dozvíte, jaký má Mengová vztah se zakladatelem Huawei a kolikrát za život se už vdávala. 7,3 MLD Čistý zisk v dolarech, jehož firma Huawei dosáhla loni. Letos ho dále zvýší.

Američané už delší dobu zkoumají, které firmy využívaly globální bankovní síť k "maskovanému" financování obchodních transakcí s Íránem v době, kdy na něj Západ uvalil sankce. Zatčení finanční šéfky Huaweie je podle listu Financial Times jedním z výsledků tohoto rozsáhlého vyšetřování.

Kanadský soud během pátečního slyšení nevyhověl žádosti advokátů o propuštění Mengové na kauci. S odůvodněním, že by mohla prchnout. Další slyšení bylo plánováno na pondělní večer.

Mengová si stěžuje na špatné zdraví

Mengová byla zadržena 1. prosince, když přiletěla kolem půlnoci z Hongkongu a plánovala ve Vancouveru dvanáctihodinovou zastávku. V tomto městě se svým čínsko-kanadským manželem vlastní dvě luxusní nemovitosti asi za 20 milionů dolarů.

K žádosti o propuštění připojila i podrobné informace o svém zdravotním stavu, což není podle agentury Bloomberg obvyklé. Díky několika operacím přežila rakovinu štítné žlázy. Trpí vysokým krevním tlakem a spánkovou apnoí. "Mám potíže s přijímáním tuhé stravy. Celé roky beru značnou dávku léků," uvedla Mengová v žádosti.